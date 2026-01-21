Mirra Andriejewa ma za sobą całkiem udany początek sezonu 2026. Rosjanka w ćwierćfinale w Brisbane dotarła do ćwierćfinału, a następnie wygrała turniej w Adelajdzie, gdzie w finale błyskawicznie rozprawiła się z Victorią Mboko.

18-latka udała się więc do Melbourne z dużymi nadziejami. Na inaugurację wygrała z Donną Vekić w trzech setach (4:6, 6:3, 6:0), a w meczu drugiej rundy spotkała się z Marią Sakkari. Rosjanka w 67 minut rozprawiła się z Greczynką, triumfując 6:0, 6:4.

Mirra Andriejewa zeszła z kortu i pojawiły się komunikaty. "Niesamowite"

Chwilę po zakończeniu spotkania Andriejewa - Sakkari pojawiły się dwa komunikaty dotyczące 18-latki. Portal "OptaAce" zauważył niebywałe osiągnięcia zawodniczki.

Mirra Andriejewa jest najmłodszą zawodniczką, która wygrała dwa sety 6:0 w singlowym turnieju kobiet Australian Open od czasów Anny Kurnikowej w 2000 roku. Wow

Rozwiń

Kurnikowa w 2000 roku miała 19 lat. Już w meczu pierwszej rundy pokonała 6:0, 6:0 Austriaczkę Patricię Wartusch. W tamtym turnieju dotarła do 4. rundy, gdzie musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki - Lindsay Davenport.

Największym sukcesem Kurnikowej był półfinał Wimbledonu 1997. W Australian Open w 2001 roku dotarła do ćwierćfinału. Rosjanka w swojej karierze triumfowała w turnieju deblowym w Melbourne. Miało to miejsce w 1999 i 2002 roku.

Kilka minut później OptaAce zauważył jeszcze jedną ciekawą statystykę związaną z młodą rosyjską gwiazdą.

- Andriejewa jest najmłodszą zawodniczką, która trzykrotnie z rzędu dotarła do trzeciej rundy w Australian Open od czasów Nicole Vaidisovej (2005-2007). Niesamowite - czytamy na profilu OptaAce.

Rozwiń

Czeszka, która była w sierpniu 2007 roku siódmą rakietą świata, bardzo dobrze czuła się na kortach w Melbourne. W 2007 roku osiągnęła najlepszy rezultat i dotarła do półfinału.

Andriejewa w trzeciej rundzie Australian Open zmierzy się z Eleną-Gabrielą Ruse.

Mirra Andriejewa rywalizowała z Marie Bouzkovą w pierwszej rundzie Australian Open 2025 ALAIN JOCARD / AFP AFP

Mirra Andriejewa najpierw przegrała ćwierćfinał WTA 1000 w Rzymie. A trzy godziny później cieszyła się jednak z awansu Piero CRUCIATTI AFP

Mirra Andriejewa CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Hajto miażdży Grabarę! "Mógł iść gdzie indziej" Polsat Sport