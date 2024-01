W porównaniu do Aryny Sabalenki , w swojej części drabinki turnieju wielkoszlemowego w Melbourne Iga Świątek trafiała do tej pory na same wymagające przeciwniczki. W pierwszej rundzie musiała sporo się napracować, aby wygrać z triumfatorką Australian Open z 2020 roku, Sofią Kenin . W drugiej rundzie z kolei na jej drodze stanęła finalista Australian Open z 2022 roku, Danielle Collins. Amerykanka od samego początku sprawiała problemy naszej reprezentantce, która o awans do trzeciej rundy drżała do samego końca starcia. Ostatecznie jednak do właśnie liderka światowego rankingu okazała się lepsza, pokonując 30-letnią Collins 6:4, 3:6, 6:4.