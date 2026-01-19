Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cały świat zobaczył, jak ogrywa Świątek. Teraz 6:0 w Melbourne. I odpadła

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

O Alexandrze Eali głośno zrobiło się w marcu zeszłego roku, gdy w Miami dotarła do półfinału, ogrywając po drodze m.in. Madison Keys i Igę Świątek. To był najlepszy występ młodej Filipinki, pozwolił jej docelowo wskoczyć do grona 50 najlepszych tenisistek świata. A dziś w Melbourne na korcie numer 6 wygrała pierwszego seta 6:0 z Alycią Parks, jej fanatyczni kibice zniechęcali Amerykankę do gry. A ta pokazała, że jest odporna na wrzaski, krzyki i śpiewy pomiędzy akcjami. I to ona - po raz drugi w karierze - zagra w Melbourne Park w drugiej rundzie.

Zawodniczka ubrana w strój sportowy wyraża radość, trzymając dłonie przy ustach w geście pocałunku, za jej plecami widoczny jest tłum entuzjastycznych kibiców, niektórzy robią zdjęcia i nagrywają telefonami.
Alexandra Eala i hałaśliwi kibice z Filip w Melbourne ParkDavid GrayAFP

Powiedzieć, że Alexandra Eala była w 2025 roku zawodniczką jednego turnieju, to jednak gruba przesada. 20-letnia Filipinka dotarła do finału WTA 250 w Eastbourne, zagrała o tytuły w mniejszych turniejach, ten sezon dobrze zaczęła w Auckland (półfinał). Awansowała na 49. miejsce, jest w pewnym sensie ewenementem w tamtym regionie Azji. Ma cenne pojedyncze wygrane mecze z Igą Świątek, Madison Keys, Clarą Tauson czy aż dwie wiktorie z Jeleną Ostapenko.

    A to oznacza, że budzi spore zainteresowanie - wśród kibiców i sponsorów. Widać to było w Melbourne - większą część kibiców na jej spotkaniu z Alycią Parks stanowili Filipińczycy. Problem w tym, że na tenisowe trybuny przenieśli atmosferę bardziej znaną z piłkarskich stadionów. Tę źle rozumianą.

    Australian Open. Niesamowity zwrot akcji w meczu Alexandra Eala - Alycia Parks. Zaraz po 6:0

    W Wielkich Szlemach 20-latka nie przeszła dotąd drugiej rundy. W Melbourne nie została rozstawiona, ale taka możliwość realnie się pojawiła. Starcie z Alycią Parks, zawodniczką potężnie serwującą, ale bardzo chaotyczną, miało być rozgrzewką przed starciem z rozstawioną Karoliną Muchovą.

    I tak się zapowiadało - jako rozgrzewka. Pierwszego seta Eala wygrała 6:0, rozbiła Parks, która chyba miała spory problem z zachowaniem kibiców. I urządziła sobie strzelnicę, w tych sześciu gemach miała aż 15 niewymuszonych błędów, przy czterech Eali. Nic więc dziwnego, że kibice z Filipin zgotowali swojej faworytce owację na stojąco.

    Kobieta w stroju sportowym z włosami związanymi gumką i różową opaską na nadgarstku stoi w profilu, trzymając rękę przy twarzy, tło jest rozmyte z widocznymi barwami flag.
    Alycia ParksDavid GrayAFP

    Tyle że Amerykanka jest taką tenisistką, na którą taka szczególna presja może nie mieć wpływu. Wszystko zależy od tego, czy będzie po prostu trafiać w kort.

    A zaczęła - i to z potężną mocą. Pojawiły się liczne asy serwisowe, a średnia prędkość pierwszego podania delikatnie spadła do 180 km/godz. U Eali zaś odwrotnie - zauważalne stały się liczne błędy przy mocnych uderzeniach Amerykanki. To Parks odskoczyła na 3:0, a choć młodsza z zawodniczek zdołała jeszcze wyrównać, to w drugiej fazie spotkania już poważniej nie zaistniała. Mimo że Alycia miała problem z wyserwowaniem ostatniego gema, jakby chciała pokazać coś "ekstra" kibicom z Filipin. I coś w kierunku trybun wołała.

      To jednak ona wygrała 0:6, 6:3, 6:2. I zagra o trzecią rundę z Muchovą. A jeśli wygra, być może na tym etapie jej rywalką będzie już Magda Linette.

      Eala zaś zapewne szybko przeniesie się do Manili - tam w poniedziałek ruszy turniej WTA 125.

      Australian Open (K)
      1/64 finału
      19.01.2026
      04:45
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Alycia Parks
      Alycia ParksLILLIAN SUWANRUMPHAAFP
      Alexandra Eala
      Alexandra EalaAL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
