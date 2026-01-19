Powiedzieć, że Alexandra Eala była w 2025 roku zawodniczką jednego turnieju, to jednak gruba przesada. 20-letnia Filipinka dotarła do finału WTA 250 w Eastbourne, zagrała o tytuły w mniejszych turniejach, ten sezon dobrze zaczęła w Auckland (półfinał). Awansowała na 49. miejsce, jest w pewnym sensie ewenementem w tamtym regionie Azji. Ma cenne pojedyncze wygrane mecze z Igą Świątek, Madison Keys, Clarą Tauson czy aż dwie wiktorie z Jeleną Ostapenko.

A to oznacza, że budzi spore zainteresowanie - wśród kibiców i sponsorów. Widać to było w Melbourne - większą część kibiców na jej spotkaniu z Alycią Parks stanowili Filipińczycy. Problem w tym, że na tenisowe trybuny przenieśli atmosferę bardziej znaną z piłkarskich stadionów. Tę źle rozumianą.

Australian Open. Niesamowity zwrot akcji w meczu Alexandra Eala - Alycia Parks. Zaraz po 6:0

W Wielkich Szlemach 20-latka nie przeszła dotąd drugiej rundy. W Melbourne nie została rozstawiona, ale taka możliwość realnie się pojawiła. Starcie z Alycią Parks, zawodniczką potężnie serwującą, ale bardzo chaotyczną, miało być rozgrzewką przed starciem z rozstawioną Karoliną Muchovą.

I tak się zapowiadało - jako rozgrzewka. Pierwszego seta Eala wygrała 6:0, rozbiła Parks, która chyba miała spory problem z zachowaniem kibiców. I urządziła sobie strzelnicę, w tych sześciu gemach miała aż 15 niewymuszonych błędów, przy czterech Eali. Nic więc dziwnego, że kibice z Filipin zgotowali swojej faworytce owację na stojąco.

Tyle że Amerykanka jest taką tenisistką, na którą taka szczególna presja może nie mieć wpływu. Wszystko zależy od tego, czy będzie po prostu trafiać w kort.

A zaczęła - i to z potężną mocą. Pojawiły się liczne asy serwisowe, a średnia prędkość pierwszego podania delikatnie spadła do 180 km/godz. U Eali zaś odwrotnie - zauważalne stały się liczne błędy przy mocnych uderzeniach Amerykanki. To Parks odskoczyła na 3:0, a choć młodsza z zawodniczek zdołała jeszcze wyrównać, to w drugiej fazie spotkania już poważniej nie zaistniała. Mimo że Alycia miała problem z wyserwowaniem ostatniego gema, jakby chciała pokazać coś "ekstra" kibicom z Filipin. I coś w kierunku trybun wołała.

To jednak ona wygrała 0:6, 6:3, 6:2. I zagra o trzecią rundę z Muchovą. A jeśli wygra, być może na tym etapie jej rywalką będzie już Magda Linette.

Eala zaś zapewne szybko przeniesie się do Manili - tam w poniedziałek ruszy turniej WTA 125.

