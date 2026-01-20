Było 6:0 ze Świątek. A teraz kolejna demolka na Margaret Court Arena

Rok temu Katie Boulter była w Australian Open rozstawiona, miała za sobą świetne spotkanie z Igą Świątek w United Cup, gdy w trzecim secie była o włos od sprawienia sensacji. Belinda Bencic wracała wtedy do touru po długiej przerwie macierzyńskiej, późną jesienią zagrała pierwsze kontrolne spotkania w zawodach ITF i WTA 125. Szwajcarka korzystała z zamrożonego rankingu, ale już w Melbourne pokazała świetną dyspozycję. Doszła do czwartej rundy, tam wygrała seta z Coco Gauff, dla której była to pierwsza przegrana partia w całym sezonie. Wtedy jeszcze zabrakło sił na zatrzymanie Amerykanki.

Bencic jednak pokazała, że nawet krótko po przerwie macierzyńskiej można zameldować się w tenisowym świecie w doskonałej dyspozycji. A nie każdej zawodniczce było i jest to dane. Wkrótce wygrała WTA 500 w Abu Zabi, ogrywając w półfinale Jelenę Rybakinę, była w ćwierćfinale WTA 1000 w Indian Wells i półfinale Wimbledonu. Zbliżyła się do TOP 10 rankingu WTA, dzięki fantastycznej końcówce sezonu. Tytuł w Tokio, sześć zwycięstw z rzędu. Z takim dorobkiem zaczynała obecną kampanię.

A ta zaczęła się wybitnie - niemal doprowadziła Szwajcarię do tytułu w United Cup. Wygrała wszystkie mecze singlowe i cztery z pięciu w mikście. W decydującej chwili jej parę zatrzymali: Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Ale wygrane z Jasmine Paolini czy Igą Świątek, w tym owo 6:0 z drugiej partii, robią jednak wrażenie.

Australian Open. Pokaz mocy w meczu Belinda Bencic - Katie Boulter. Przynajmniej w pierwszym secie

Nie ma więc co ukrywać, że to Szwajcarka była faworytką na Margaret Court Arenie. Boulter. Przez rok wszystko się zmieniło, Brytyjka też wiele straciła. Niezbyt szczególnie zagrała w imprezie otwarcia sezonu w Auckland, drugi tydzień miała wolny, bo - w teorii - powinna wystąpić w kwalifikacjach w Melbourne. Miała jednak szczęście, po czwartym wycofaniu się zawodniczki z głównej drabinki - tym razem Yafan Wang - ona do niej wskoczyła. Tyle że miała pecha w losowaniu - i to pokazał już pierwszy set starcia z Bencic.

Belinda Bencic i Katie Boulter LUKAS COCH PAP/EPA

Ten set nie trwał nawet 30 minut, to był pokaz mocy Belindy. Wcale nie imponowała mocnym serwisem, bo takiego nie posiada. Kierunki, rotacje - to wszystko wyprowadzało Boulter z równowagi. Dość powiedzieć, że w gemach Szwajcarki wygrała cztery punkty, żadnego po pierwszym podaniu rywalki.

Gorzej jednak, że podobny scenariusz był wówczas, gdy piłkę wprowadzała Boulter. Nie doprowadziła choćby raz nawet do stanu równowagi. 0:6 po 26 minutach, to była demolka.

W drugiej partii Boulter zaczęła ryzykować - i to właściwie w każdej akcji. To zaczęło dawać efekty o tyle, że spotkanie się wyrównało. Obie dość pewnie wygrywały swoje gemy - aż do stanu 3:3. Pierwszy break nastąpił chwilę później, po bardzo długiej wymianie, w której Boulter zagrała w końcu za mocno. Tyle że za moment Katie zdołała wyrównać, co już było zaskoczeniem. A Belinda pokazała, że potrafi się też złościć na korcie.

Belinda Bencic, Melbourne 2026 William West AFP

Później było 5:5, obie potrzebowały jeszcze po gemie, by doprowadzić do tie-breakowej rozgrywki. I wtedy Brytyjkę znów dopadła serwisowa niemoc, trzy razy nie dała rady wprowadzić piłki do gry pierwszym podaniem, zrobiło się 0-40. I za czwartym razem - też nie. Zaryzykowała, huknęła drugim podaniem w narożnik kortu, Bencic odpowiedziała returnem w siatkę. Po chwili już się jednak nie udało, Szwajcarka zacisnęła pięść, to ona prowadziła 6:5. I serwowała po drugą rundę. To ona ostatecznie awansowała - wygrała 6:0, 7:5. Potrzebowała 87 minut.

W drugiej rundzie Bencic zmierzy się z Darią Kasatkiną lub Nikolą Bartunkovą - ich starcie jeszcze we wtorek.

Belinda Bencic ADEK BERRY AFP

Katie Boulter Vaughn Ridley/Getty Images via AFP AFP

