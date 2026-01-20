Od niedzieli trwa Australian Open 2025. Za nami mecze pierwszej rundy, w której świetnie spisały się reprezentantki Polski. Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Linda Klimovicova uporały się ze swoimi rywalkami na inaugurację. Polacy największe nadzieje wiążą ze Świątek, która w turnieju rozstawiona jest z numerem "2". Raszynianka na inaugurację pokonała Yue Yuan 7:6(5), 6:3.

W meczu drugiej rundy, który zaplanowano na czwartek, zmierzy się z Marie Bouzkovą. Czeszka na inaugurację, w dwóch setach, pokonała Renatę Zarazuę.

Świątek kontra Bouzkova. Historia przemawia za Świątek, ale jest znak zapytania

Świątek i Bouzkova dwukrotnie w historii skrzyżowały ze sobą rakiety. Pierwszy raz miało to miejsce w trakcie Roland Garros 2024. Polka w dwóch setach pokonała rywalkę (6:4, 6:2). Drugi raz panie spotkały się kilka miesięcy temu w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Bouzkova ugrała wówczas zaledwie dwa gemy, przegrywając 1:6, 1:6.

Bouzkova obecnie plasuje się na 44. miejscu w rankingu WTA, choć pod koniec grudnia 2022 roku była na 24. miejscu. W dużej mierze spowodowane to było jej największym wielkoszlemowym sukcesem, jakim było dotarcie do ćwierćfinału Wimbledonu. Zawodniczka urodzona w Pradze w Londynie wyeliminowała turniejową "7" Danielle Collins, Ann Li, Alison Riske-Amritraj i Carolinę Garcię. Dopiero w ćwierćfinale zatrzymała ją turniejowa "3" Uns Jabeur. Tunezyjka triumfowała w trzech setach 3:6, 6:1, 6:1.

W pozostałych turniejach wielkoszlemowych Bouzkova przegrywała najczęściej w pierwszej (14 na 27 startów) lub drugiej rundzie(8 na 27). Warto też zaznaczyć, że najlepszym występem 27-latki w Melbourne był awans do drugiej rundy. Uczyniła to w 2022 roku, a teraz wyrównała ten sukces.

Czeszka ma patent na rywalki z czołówki. Sabalenka się przekonała

Historia bezpośrednich pojedynków między Bouzkovą, a Świątek oraz występy Czeszki w turniejach Wielkiego Szlema jednoznacznie przemawiają za Polką. To jednak może być złudne. Bouzkova w swojej karierze wiele razy udowodniła, że potrafi rywalizować z najlepszymi. Na rozkładzie ma m.in. Elinę Switolinę, Coco Gauff, Jessikę Pegulę czy Arynę Sabalenkę.

Szczególnie cenne było pokonanie Białorusinki w półfinale turnieju WTA 500 w Waszyngtonie w 2024 roku. Sabalenka była wówczas trzecią rakietą świata, ale w stolicy USA była rozstawiona z numerem "1". Czeszka triumfowała 6:4, 3:6, 6:3 i pierwszy raz w karierze znalazła się w finale turnieju tej rangi. W starciu o tytuł musiała jednak uznać wyższość Pauli Badosy.

Badosa w ostatnich miesiącach wypadła z TOP10 rankingu WTA, ale ciągle to dobra zawodniczka. Hiszpanka (obecnie 26. rakieta świata) przegrała kilka dni temu z Bouzkovą w Adelajdzie 6:3, 3:6, 4:6. Tak więc Czeszka ponownie udowodniła, że potrafi grać z doświadczonymi rywalkami. To było jej ostatnie tak cenne zwycięstwo.

Mecz Świątek - Bouzkova w Australian Open odbędzie się w czwartek (22 stycznia). Godzina rozpoczęcia tego spotkania nie jest jeszcze znana. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

