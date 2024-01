Burza wokół meczu Sabalenki, już grzmiano o "kryminale". A rywalka ogłasza wprost

Aryna Sabalenka - obrończyni tytułu - pewnie awansowała do drugiej rundy Australian Open, ogrywając w pierwszej rundzie 6:0, 6:1 kwalifikantkę Ellę Seidel. Ogromną burzę wzbudził jednak fakt, że Białorusinka wyszła na kort niemal tuż przed północą, gdy połowa kibiców opuściła już trybuny. O komentarz w tej sprawie poproszona została rywalka wiceliderki rankingu WTA ze światowych kortów - Cori "Coco" Gauff. - Jeśli przyjdzie mi grać w sesji nocnej chciałabym, by było to pierwsze spotkanie - ogłosiła Amerykanka, odnosząc się do tematu.