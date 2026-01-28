Coco Gauff niespodziewanie zakończyła swoją przygodę z Australian Open po tym, jak przegrała w ćwierćfinale z Eliną Switoliną. Trzecia tenisistka świata została pokonana w zaledwie 59 minut przez Elinę Switolinę, w meczu, w którym Gauff ledwo zdołała uratować trzy gemy.

Było to prawdopodobnie największe zaskoczenie ćwierćfinału, ponieważ dwunasta w rankingu Ukrainka po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału Australian Open. Gauff zaprezentowała występ, o którym sama pewnie chciałaby zapomnieć. Zdobyła tylko 41 procent punktów po pierwszym serwisie i zaledwie 18 procent po drugim, popełniając aż 26 niewymuszonych błędów i notując tylko trzy uderzenia kończące.

To jednak sportowa batalia, a sceny, które wydarzyły się tuż po spotkaniu były szeroko komentowane w mediach. Po meczu Amerykanka dała upust emocjom i zniszczyła swoją rakietę tenisową, zupełnie nieświadoma, że wszystko uwieczniają kamery. Amerykanka siedmiokrotnie uderzyła rakietą o betonową rampę w korytarzu Rod Laver Arena. Kamery telewizyjne uchwyciły moment, a nagranie obiegło media. Podczas konferencji prasowej Gauff poruszyła temat prywatności.

"Niektóre momenty, jak ten czy sytuacja Aryny Sabalenki z finału US Open, nie muszą być transmitowane. (...) Poszłam tam, myśląc, że nie ma kamer. Nie lubię łamać rakiet i nie uważam, by to było dobre przedstawienie." - przyznała później Gauff.

Serena Williams stanęła po stronie Coco Gauff. "Nie ma nic złego w nienawiści do przegrywania"

Choć nagranie wywołało burzliwą debatę, Gauff otrzymała wsparcie. Głos w tej sprawie zabrała Iga Świątek, która nie gryzła się w język i powiedziała, co sądzi o nadmiernym eksponowaniu życia tenisistów poza kortem. Od komentarza nie powstrzymał się także Alexis Ohanian, mąż Sereny Williams, który podkreślił w mediach społecznościowych, że sportowcy potrzebują prywatności, a emocje są częścią rywalizacji.

Kilka godzin później do dyskusji dołączyła sama Serena Williams. 23-krotna mistrzyni Wielkiego Szlema udostępniła wpis męża i zwróciła się bezpośrednio do Coco. "Dobrze powiedziane, Alexis. Pasja. Troska. Liczą się. Nie ma nic złego w nienawiści do przegrywania. Coco, kiedy tylko zechcesz, pokażę ci, jak zdemolować wszystko jednym ruchem… w stylu Sereny" - napisała, przy okazji decydując się na swego rodzaju gest solidarności.

