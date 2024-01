Przed ćwierćfinałowym starciem w Australian Open Hubert Hurkacz z Daniłem Miedwiediewem mierzył się pięć razy, choć raz spotkanie miało charakter bardziej towarzyski. To Rosjanin jest tym tenisistą z czołowej trójki, z którym Hurkacz ma pozytywny bilans pojedynków. Na te pięć rozegranych meczów z tenisistą z Moskwy, to Hurkacz trzykrotnie schodził z kortu z rękami uniesionymi w geście tryumfu .

Niestety akurat tegoroczne starcie w pierwszym w tym sezonie turnieju Wielkiego Szlema zakończyło się wygraną Rosjanina. Mecz miał dramatyczny przebieg, Hurkacz wracał z bardzo dalekiej podróży, ale finalnie to Miedwiediew zdołał opanować nerwy na wodzy i wygrał ten pojedynek w pięciu setach . Dla Polaka tegoroczne Australian Open to turniej, w którym potwierdził przynależność do ścisłej czołówki, ale impreza kończy się jednak lekkim rozczarowaniem, bowiem półfinał był naprawdę bardzo blisko.

Bolesna porażka Hurkacza. Natychmiastowa reakcja ministra sportu

Porażka Hurkacza była dla Polaka i jego kibiców bolesna. Nasz najlepszy tenisista walczył jak lew, w czwartym secie wrócił niemal z zaświatów, ale i tak nie wystarczyło to do pokonania Miedwiediewa. Chociaż Rosjanin przyznawał, że jest wręcz "zmasakrowany" po meczu, to jednak wytrzymał fizycznie trudy starcia i to jego zobaczymy w półfinale.