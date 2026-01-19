Australian Open ogłasza ws. Linette. Wielki wyczyn Polki, czekała ponad dwa lata

Polskie tenisistki nie mogły zaserwować swoim kibicom lepszego początku turnieju odbywającego się w Melbourne. Swoje pierwsze spotkania wygrały Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Linda Klimovicova. Przed trudnym zadaniem stanęła zwłaszcza druga z wymienionych pań. Poznanianka mierzyła się z dużo wyżej notowaną Emmą Navarro. To właśnie Amerykanka wygrała partię otwierającą spotkanie, dodatkowo 33-latka korzystała z pomocy medycznej. Ta najwyraźniej pomogła, ponieważ kolejne sety padały już łupem podopiecznej Agnieszki Radwańskiej.

Poniedziałkowy triumf dla Poznanianki miał szczególne znaczenie. Nie dość, że pokonała zawodniczkę z czołówki, to na dodatek wreszcie zakończyła się jej zła seria podczas Wielkich Szlemów. W najważniejszych turniejach nasza rodaczka nie wygrała singlowych potyczek od ponad dwóch lat, aż wreszcie kilka godzin temu nastąpił długo wyczekiwany przełom. Nie uszedł on uwadze nawet organizatorom Australian Open, którzy poświęcili Wielkopolance osobny wpis w mediach społecznościowych.

Magda Linette w drugiej rundzie Australian Open. Organizatorzy tego nie przemilczeli

"Pierwsze zwycięstwo nad Navarro. Powrót do drugiej rundy po trzech latach. Magda Linette wygrywa 3:6, 6:3, 6:3, co powoli zacznie do niej docierać" - napisano na oficjalnym profilu zmagań. Zmagań wyjątkowych dla Polki, ponieważ w 2023 roku to właśnie w Australii odniosła życiowy sukces, meldując się w półfinale turnieju. Wówczas lepsza okazała się późniejsza triumfatorka, Aryna Sabalenka. Może właśnie dlatego o zakończeniu złej serii Polki akurat w tym miejscu jest tak głośno. Zwycięstwo 33-latki w serwisie X odnotowała nawet WTA.

"Jak się przełamywać, to w takim stylu i z taką rywalką. Rozstawiona Emma Navarro poza turniejem, Magda Linette w końcu wygrywa mecz na poziomie wielkoszlemowym! Do tej pory bilans Polek perfekcyjny, niech na koniec dnia będzie podobnie" - napisał natomiast tenisowy ekspert, Dawid Żbik. Iga Świątek do boju ruszy około godziny 9:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

