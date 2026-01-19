Partner merytoryczny: Eleven Sports

Australian Open ogłasza ws. Linette. Wielki wyczyn Polki, czekała ponad dwa lata

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Świetny początek tegorocznego Australian Open zanotowała Magda Linette. Poznanianka wyszła na kort kilka godzin przed Igą Świątek, ale polscy kibice, którzy zarwali noc, nie pożałowali swojej decyzji. Doświadczona tenisistka poradziła sobie z Emmą Navarro i w imponującym stylu zameldowała się w drugiej rundzie turnieju. Po wszystkim w sprawie naszej rodaczki ogłosili między innymi organizatorzy pierwszego Wielkiego Szlema w tenisowym kalendarzu. Wreszcie dobiegła końca ponad dwuletnia posucha.

Tenisistka w czapce z daszkiem i sportowym stroju siedzi z ręcznikiem w dłoniach, spoglądając w stronę obiektywu, w tle rozmyte kolorowe światła.
Magda LinetteMANAN VATSYAYANAAFP

Polskie tenisistki nie mogły zaserwować swoim kibicom lepszego początku turnieju odbywającego się w Melbourne. Swoje pierwsze spotkania wygrały Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Linda Klimovicova. Przed trudnym zadaniem stanęła zwłaszcza druga z wymienionych pań. Poznanianka mierzyła się z dużo wyżej notowaną Emmą Navarro. To właśnie Amerykanka wygrała partię otwierającą spotkanie, dodatkowo 33-latka korzystała z pomocy medycznej. Ta najwyraźniej pomogła, ponieważ kolejne sety padały już łupem podopiecznej Agnieszki Radwańskiej.

Poniedziałkowy triumf dla Poznanianki miał szczególne znaczenie. Nie dość, że pokonała zawodniczkę z czołówki, to na dodatek wreszcie zakończyła się jej zła seria podczas Wielkich Szlemów. W najważniejszych turniejach nasza rodaczka nie wygrała singlowych potyczek od ponad dwóch lat, aż wreszcie kilka godzin temu nastąpił długo wyczekiwany przełom. Nie uszedł on uwadze nawet organizatorom Australian Open, którzy poświęcili Wielkopolance osobny wpis w mediach społecznościowych.

Magda Linette w drugiej rundzie Australian Open. Organizatorzy tego nie przemilczeli

"Pierwsze zwycięstwo nad Navarro. Powrót do drugiej rundy po trzech latach. Magda Linette wygrywa 3:6, 6:3, 6:3, co powoli zacznie do niej docierać" - napisano na oficjalnym profilu zmagań. Zmagań wyjątkowych dla Polki, ponieważ w 2023 roku to właśnie w Australii odniosła życiowy sukces, meldując się w półfinale turnieju. Wówczas lepsza okazała się późniejsza triumfatorka, Aryna Sabalenka. Może właśnie dlatego o zakończeniu złej serii Polki akurat w tym miejscu jest tak głośno. Zwycięstwo 33-latki w serwisie X odnotowała nawet WTA.

"Jak się przełamywać, to w takim stylu i z taką rywalką. Rozstawiona Emma Navarro poza turniejem, Magda Linette w końcu wygrywa mecz na poziomie wielkoszlemowym! Do tej pory bilans Polek perfekcyjny, niech na koniec dnia będzie podobnie" - napisał natomiast tenisowy ekspert, Dawid Żbik. Iga Świątek do boju ruszy około godziny 9:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Hubert Hurkacz
Australian Open

Hurkacz postawił na Massu, efekty są widoczne. Jedna rzecz uległa wielkiej poprawie

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Tenisistka w jasnej czapce i sportowym stroju trzyma ręce na twarzy w geście zaskoczenia lub niedowierzania, na tle rozmytej publiczności i elementów kortu tenisowego.
Magda LinetteDavid GrayAFP
Kobieta w sportowym stroju, z daszkiem na głowie, zaciśniętą pięścią podkreślającą emocje, stoi na tle rozmytego widza podczas zawodów sportowych.
Magda Linette rywalizuje podczas turnieju WTA 250 w HobartIMAGO/NEWSPIX.PLAFP
Magda Linette
Magda LinetteFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja