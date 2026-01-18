W Polsce był już 1 września 2024 roku, gdy w trzeciej rundzie US Open Iga Świątek odprawiła Anastazję Pawluczenkową. Dla Rosjanki był to ostatni mecz w sezonie, odpuściła rywalizację na Dalekim Wschodzie.

Wróciła dopiero w styczniu w Australii, zaliczyła nieudany epizod w Adelajdzie, później był świetny występ w Australian Open. Wygrała cztery mecze, znów - jak kiedyś - awansowała do najlepszej ósemki turnieju. A tu w drugim secie rozprawiła się z samą Aryną Sabalenką, pokonała ją 6:2. Decydował więc trzeci set, w nim Aryna dwukrotnie została na początku przełamana, musiała odrabiać straty. Ostatecznie to jej break na 5:3 okazał się jednak kluczowy. Wygrała, później pokonała Paulę Badosę, dopiero w finale uległa Madison Keys.

Teraz Pawluczenkowa szła podobnym scenariuszem: porażka w US Open, długa przerwa, nieudany powrót w Brisbane, wysoko przegrała z Soraną Cirsteą. Przełom miał nadejść w Melbourne, a w perspektywie był już rewanż z Sabalenką. W drugiej rundzie, a nie ćwierćfinale. A w ich potyczkach jest remis 2:2.

Aryna rankiem swoje zadanie wykonała. W przypadku 34-letniej Rosjanki też wydawało się ono formalnością.

Australian Open. Anastazja Pawluczenkowa kontra Chinka Bai w pierwszej rundzie. Zaskakujące zakończenie

Trudno się było bowiem spodziewać, że doświadczona Rosjanka może mieć kłopoty z pokonaniem 23-letniej Chinki Zhuoxuan Bai. Nie jest to zawodniczka znana w tourze, choć błysnęła w niezłych turniejach ITF pod koniec 2023 roku. Do tego stopnia, że awansowała do najlepszej setki rankingu WTA. W Wimbledonie przeszła nawet kwalifikacje, zagrała jeszcze w kwalifikacjach US Open i na 14 miesięcy zniknęła z kortów. Powodem były urazy pleców i kostki.

Anastazja Pawluczenkowa i Zhuoxuan Bai IZHAR KHAN AFP

Wróciła w niezłym stylu, jesienią dotarła do ćwierćfinału WTA 250 w Jiujiangu, w Melbourne jej zamrożony ranking pozwalał na grę w kwalifikacjach. Bo normalnie, jako 697. zawodniczka na świecie, nie miałaby czego tutaj szukać.

I to Chinka zaskoczyła Rosjankę jako pierwsza, przełamała ją raz, za moment po raz drugi. Odskoczyła na 5:2. A seta wygrała 6:4.

W drugiej partii lepsza była Rosjanka, mimo kłopotów w gemie otwarcia. Utrzymała jednak serwis, zdobyła ten ważny punkt, a później dwukrotnie zaskoczyła Azjatkę breakami. 14:8 w winnerach w tej partii miało też odzwierciedlenie w wyniku: 6:2 dla Pawluczenkowej. Kibice na Kia Arenie byli więc świadkami decydującej rozgrywki.

W niej zas obie szły łeb w łeb - i tak do tie-breaka, rozgrywanego w trzeciej partii do dziesięciu punktów. Bai prowadziła 9-8, miała piłkę meczową i serwis. Przegrała jednak ten punkt, jak i następny. Role się odwróciły, teraz to Rosjanka serwowała przy meczbolu. I przegrała akcję tę, ale też i kolejną. Kolejnej okazji już nie dostała - Chinka zakończyła mecz. Wygrała 6:4, 2:6, 7:6 (10).

I w nagrodę zagra w środę z Aryną Sabalenką.

Anastazja Pawluczenkowa i Iga Świątek AFP

Anastazja Pawluczenkowa Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

