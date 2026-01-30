Polscy kibice z dużą ekscytacją wyczekiwali kolejnego sukcesu Igi Świątek na turnieju wielkoszlemowym. Raszynianka dotychczas w Melbourne docierała najdalej do poziomu półfinału. Ta faza turnieju była w zasięgu Polki również i w tym roku, jednak nadzieję na wyrównanie najlepszego wyniku w brutalny sposób rozwiała Jelena Rybakina.

Urodzona w Moskwie, reprezentująca od 2018 roku Kazachstan zawodniczka pokonała drugą rakietę świata 7:5, 6:1. Ten rezultat oznaczał, że Rybakina dostała się do najlepszej czwórki, nie tracąc w kolejnych pojedynkach nawet seta. Udaną passę Kazaszka podtrzymała również w czwartkowym półfinale, gdy po wyrównanym boju wygrała 6:3, 7:6(7) z rozstawioną z "szóstką" Jessiką Pegulą.

Rybakina pokonując Pegulę wyrównała swój najlepszy rezultat odniesiony. W finale Australian Open była już w 2023 roku, gdy po trzysetowej walce uległa Arynie Sabalence. Trzy lata później przyjdzie pora na rewanż, w którym Rybakina może sięgnąć po drugi wielkoszlemowy triumf w swoim życiu.

Melbourne oszalało. Jednym występem Jelena Rybakina przeszła do historii

Melbourne jest dla Rybakiny szczególnym miejscem. Jak już wspomniano, najdalej podczas Australian Open dotarła do finału. Wówczas nie zapisała się w historii turnieju. Niespodziewanie, reprezentantka Kazachstanu dokonała tego rok później, lecz w zupełnie innych okolicznościach.

Rozstawiona z numerem trzecim Rybakina turniej rozpoczęła od wymagającego pojedynku z Karoliną Pliskovą. Czeszka postawiła się faworytce, lecz ostatecznie musiała uznać jej wyższość po dwóch setach rywalizacji. Na kolejnym etapie na Rybakinę czekała Anna Blinkova, która bez większych problemów pokonała Cristinę Bucsę. Dla Kazaszki zapowiadała się łatwiejsza przeprawa.

Rzeczywistość okazała się jednak zgoła odmienna. Rybakina już w trzecim gemie pierwszego seta straciła przewagę swojego serwisu. Tej straty trzecia rakieta świata nie była w stanie odrobić, przez co pierwsza partia padła łupem Rosjanki. Co ciekawe, historia powtórzyła się również w drugim secie. Z lekką różnicą - Rybakina błyskawicznie się pozbierała i doprowadziła do wyrównania, a w dziesiątym gemie przełamała Blinkową po raz drugi i wygrała w drugim secie 6:4.

Trzeci set przeszedł do historii turnieju jako jeden z najbardziej szalonych w historii. Rybakina wykazała w nim trudną do zrozumienia regularność - trzeci raz z rzędu została przełamana w trzecim gemie i szybko musiała odrabiać straty. W końcówce trzeciej partii oglądaliśmy kuriozalną wymianę pięciu kolejnych przełamań, co ostatecznie przyniosło konieczność gry w super tie-breaku. Zanim jednak do tego doszło, Rybakina obroniła dwie piłki meczowe.

Ostatni z gemów, rozgrywano zwyczajowo do dziesięciu wygranych punktów, przeszedł do historii. Obie zawodniczki sprawiły kibicom zgromadzonym na trybunach niebywałych emocji. Rybakina i Blinkova łącznie w tym spotkaniu uzbierały aż 16 piłek meczowych - sześcioma dysponowała Rybakina, a dziesięcioma Blinkova. Ostatnia z nich okazała się skuteczna. Po 168 minutach walki Blinkova wygrała z Rybakiną 22:20 i sensacyjnie awansowała do kolejnej rundy.

Obie zawodniczki zostały nagrodzone owacjami na stojąco. Bardzo szybko okazało się, że mieliśmy wówczas do czynienia z historycznym wydarzeniem. Trwający 31 minut tie-break potrzebował do rozstrzygnięcia aż 42 punktów. Organizatorzy szybko ogłosili, że był to najdłuższy tie-break w historii singlowej rywalizacji w Wielkim Szlemie.

W sobotni poranek polskiego czasu Jelena Rybakina zawalczy o to, by w Australii napisać kolejną kartę w historii kobiecego tenisa. Start meczu po godzinie 9:30. Relację z meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Jelena Rybakina i Anna Blinkova stworzyły niezapomniane widowisko podczas Australian Open 2024 ANTHONY WALLACE AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis AFP

Aryna Sabalenka AFP

