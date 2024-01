Aryna Sabalenka długo i zaciekle walczyła o to, by w końcu zająć miejsce na szczycie rankingu WTA. Ostatecznie udało jej się to osiągnąć we wrześniu, po dojściu do finału US Open. Przegrana z Coco Gauff sprawiła, że Białorusinka nie wypracowała sobie nad Igą Świątek takiej przewagi, jakiej by oczekiwała, ale tak czy inaczej w tamtym momencie po raz pierwszy w swojej karierze zasiadła w tenisowym fotelu liderki.