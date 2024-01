Aryna Sabalenka czuje się na kortach Australian Open jak ryba w wodzie. Przed rokiem Białorusinka zgarnęła na Antypodach wielkoszlemowy tytuł, a teraz awansowała już do półfinału tegorocznej edycji turnieju, pewnie ogrywając w 1/4 finału 6:2, 6:3 reprezentantkę Czech - Barborę Krejcikovą . Jej ostatnią rywalką w drodze do ewentualnego finału jest reprezentantka Stanów Zjednoczonych Cori "Coco" Gauff .

Wiceliderka światowego rankingu, a zarazem wielka rywalka Igi Świątek, zapewne doskonale pamięta swoje ostatnie spotkanie z Amerykanką. Doszło do niego w wielkim finale US Open, który mimo świetnego początku, ostatecznie przegrała . Wiele kibiców zapamiętało zapewne jednak nie tylko sam mecz, ale przede wszystkim to, co wydarzyło się po jego zakończeniu.