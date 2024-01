Aryna Sabalenka złożyła obietnicę zmarłemu tacie. W sobotę ostatnia szansa, by ją spełnić

W 2023 roku bowiem Białorusinka dopisała do swojego konta pierwszy Wielki Szlem w karierze. Na otwarcie sezonu wygrała w Australian Open i spełniła jedno ze swoich wielkich tenisowych marzeń. W późniejszych Wielkich Szlemach dochodziła zawsze przynajmniej do przedostatniego meczu turnieju, a w zamykającym sezon US Open dotarła nawet do finału. W ostatnim meczu turnieju przegrała jednak z amerykańskimi kibicami i Coco Gauff.