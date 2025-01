Aryna Sabalenka wściekła po porażce, później nerwy opadły. "Nienawidzę was"

Sabalenka nie zdołała wygrać w Melbourne po raz trzeci z rzędu. Po ostatnim punkcie dała upust wściekłości

Aryna Sabalenka w sobotę stanęła przed wielką szansą. Triumfowała w Melbourne w dwóch ostatnich latach, więc miała szansę na swoisty "hat-trick". Przed wielkim finałem eksperci widzieli w niej zdecydowaną faworytkę, zwłaszcza że Madison Keys nigdy jeszcze nie zdołała wygrać imprezy wielkoszlemowej. Amerykanka pokazała jednak wielką klasę. Zdominowała liderkę światowego rankingu w pierwszym secie (6:3). Ta przebudziła się w drugiej partii i doprowadziła do wyrównania (6:2), ale nie zdołała pójść za ciosem. Ostatni set rozgrywany był na niezwykle wysokim poziomie, ale w ostatecznym rozrachunku to 29-letnia Amerykanka zdołała w kluczowej chwili przełamać przeciwniczkę i wygrała 7:5 .

Sabalenka zwróciła się do swojej drużyny: nie chcę was widzieć przez tydzień

Popularna "Saba" szybko odzyskała rezon. Już podczas ceremonii przyznania nagród z klasą zwróciła się do Keys. "Przede wszystkim: co za turniej! Walczyłaś bardzo ciężko, by wygrać to trofeum, grałaś niesamowity tenis. Dziś byłaś fantastyczna. Gratulacje dla ciebie i twojego teamu. Ciesz się celebracją, bo to fajna część tej pracy. Chciałabym podziękować wszystkim, dzięki którym czuję się tu komfortowo, jak w domu. Mimo że nie udało mi się wygrać w tym roku, to wrócę silniejsza i za rok dam z siebie jeszcze więcej. Dziękuję wam za niesamowitą atmosferę przez te dwa tygodnie. Uwielbiam grać przed wami, jesteście kapitalni. Podziękowania też dla wszystkich sponsorów, wszystkich, którzy pomagali. Zabrakło mi słów. Po prostu bardzo dziękuję" - zaczęła liderka światowego rankingu.