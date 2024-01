To był turniej Aryny Sabalenki . Rywalka Igi Świątek była typowana jako główna faworytka do wygrania prestiżowej imprezy. Ponadto 25-latka w tym roku w Melbourne stanęła przed trudnym wyzwaniem, bowiem broniła tytułu. Nie zawiodła jednak oczekiwań i w finale pokonała Chinkę Qinwen Zheng 6:3, 6:2. Rozmawiając z mediami po swoim historycznym triumfie, druga rakieta świata stwierdziła, że zawsze chciała być zawodniczką, która ma na swoim koncie zwycięstwa w turniejach zaliczanych do Wielkiego Szlema. "Właściwie to chodziło mi po głowie, że nie chciałam być tą tenisistką, która wygra, a potem zniknie. Chciałam tylko pokazać, że jestem w stanie być konsekwentna i mogę wygrać kolejny turniej" - przyznała 25-latka.