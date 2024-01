Aryna Sabalenka zaliczana jest do grona sportowców, którzy doskonale znają swoją wartość i potrafią wykorzystać swoją pewność siebie, aby odnosić ogromne sukcesy. Po wygraniu swojego pierwszego wielkoszlemowego trofeum podczas ubiegłorocznej edycji Australian Open zawodniczka z Białorusi do Melbourne wróciła w znakomitym nastroju , co udowadniała, publikując w mediach społecznościowych zabawne nagrania jeszcze przed rozpoczęciem turnieju.

Wiceliderka rankingu WTA przez poszczególne etapy rywalizacji przeszła jak burza. W pierwszej rundzie pokonała ona Niemkę Ellę Seidel. Białorusinki nie zdołała pokonać także Brenda Fruhvirtova. W trzeciej rundzie 25-latka bez problemu rozprawiła się z Ukrainką Łesią Curenko, dopisując do swojej kolekcji dwa "bajgle". Obrończyni tytułu nie miała też problemów z wyeliminowaniu z turnieju Amandy Anisimovej i Barbory Krejcikovej. Kłopoty pojawiły się dopiero w półfinale Australian Open, gdy po drugiej stronie siatki stanęła mistrzyni US Open 2023, Coco Gauff. Amerykanka o awans do finału walczyła z Białorusinką do samego końca, jednak ostatecznie lepiej w tym starciu spisała się Aryna Sabalenka.