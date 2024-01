Aryna Sabalenka przystąpiła do tegorocznego Australian Open jako obrończyni tytułu i wiele na to wskazuje, że może sięgnąć po najważniejsze trofeum w tych rozgrywkach. Rywalka Igi Świątek w półfinale zrewanżowała się Coco Gauff za porażkę w US Open . Białorusinka pokonała Amerykankę 7-6 (7-2), 6:4. i teraz może przygotowywać się do decydującego pojedynku.

Aryna Sabalenka zdezorientowana. Takich słów od kibica się nie spodziewała

Najbliższą rywalka Sabalenki będzie w Melbourne będzie Chinka Qinwen Zheng. Białorusinka po spotkaniu z Gauff zdradziła mediom, że nie nakłada na siebie żadnej presji i ze spokojem pochodzi do pojedynku z 21-latką. "W najgorszym wypadku przegram i w przyszłym roku nie będziesz miała już nic do obrony (śmiech). Nie twierdzę, że ignoruję presję, po prostu ją od siebie odsuwam i jak widać, mój plan nadal działa. Postaram się w finale zrobić wszystko, co w mojej mocy (...) Jestem już całkiem spokojna, ponieważ jestem aktualną mistrzynią, a najgorsze, co może się wydarzyć, to porażka w turniej i w przyszłym roku będzie mniej punktów do obrony. To wszystko" - wyznała tenisistka na konferencji prasowej.