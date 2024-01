Aryna Sabalenka ogłasza tuż przed finałem. Wielkie zaskoczenie. Ujawnia prawdę o mamie

Trwa ostatnie odliczanie do wielkiego finału Australian Open. To szczególna chwila zwłaszcza dla wiceliderki światowego rankingu - Aryny Sabalenki, która jest już o krok od obrony tytułu. W półfinale Białorusinka ograła w dwóch setach Amerykankę Cori "Coco" Gauff - rewanżując się jej za ubiegłoroczną klęskę w finale US Open. Jej ostatnią rywalką będzie chińska tenisistka Qinwen Zheng, która ma za sobą wygraną nad reprezentantką Ukrainy - Dajaną Jastremską .

Przed finałowym bojem na kortach Australian Open Aryna Sabalenka na antenie Eurosportu przekazała jasną wiadomość swojej przeciwniczce i bez owijania w bawełnę złożyła jednoznaczną deklarację.

To szalone. Ale celem nie jest gra w finale, celem jest zgarnięcie tytułu. Staram się więc pozostać skupiona i przygotować się do meczu tak dobrze, jak tylko jestem w stanie ~ przyznała Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka wprost przed finałem. Złożyła deklarację i zaskoczyła ws. swojej mamy

Podczas wywiady Aryna Sabalenka została zapytana także o swoją mamę i o to, czy dzwoniła już do niej mówiąc o tym, co dzieje się na turnieju. Odpowiedź Białorusinki może zaskoczyć, wynika z niej bowiem, że jej mama otrzymała od tenisistki... zakaz dzwonienia.

- Nie wisimy na telefonach w trakcie turnieju. Ale ciągle otrzymuję od niej wiadomości w których składa mi gratulacje. Porozmawiamy już po imprezie. Ona wie, że nie lubię robić tego, gdy rywalizacja trwa i nie lubię wzruszeń w trakcie turnieju. Dlatego ogranicza się do SMSów: "Dobra robota, kocham cię. Wszystkiego dobrego w kolejnym meczu". Nie prowadzę z mamą wielkich konwersacji - zdradziła Aryna Sabalenka.

Sobotni finał Australian Open wiąże się także z historią dotyczącą zmarłego w 2019 ojca białoruskiej tenisistki, która swego czasu obiecała mu, że sięgnie po przynajmniej dwa wielkoszlemowe tytuły. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ - kliknij .

Warto zaznaczyć, że o ile Aryna Sabalenka jasno wyartykułowała, że liczy się dla niej wyłącznie zwycięstwo, tak Qinwen Zheng przyznała po wygranej w półfinale, że już sam awans do wielkoszlemowego finału jest dla niej niczym piękny sen.

- To niesamowite uczucie, awansować do pierwszego w życiu finału Wielkiego Szlema. To było jedno z moich największych marzeń i to już od czasów dzieciństwa. To coś niezwykłego, zwłaszcza, że stoczyłyśmy na korcie tak kapitalną walkę - stwierdziła Chinka.

Aryna Sabalenka / AFP

Aryna Sabalenka / Julian Finney / AFP