Aryna Sabalenka od roku zdecydowanie najlepsza w Wielkich Szlemach

"To największy, najbardziej prestiżowy i najtrudniejszy do wygrania turniej w zawodowym tenisie". Warto zacytować definicję Wielkiego Szlema, by pokazać rangę jakiekolwiek imprezy tego cyklu - Australian Open, Rolanda Garrosa, Wimbledonu, US Open. Każdy tenisista czuje się spełniony po zwycięstwie chociażby w jednym z turniejów tego cyklu. Ale im więcej wygranych tym wyższa pozycja w tenisowej hierarchii.