Już na starcie tegorocznego australijskiego Wielkiego Szlema wokół Aryny Sabalenki pojawiły się kontrowersje. Część kibiców wytykała tenisistce rzekomo zbyt łatwe losowanie drabinki Australian Open . Porównywali położenie jej i Igi Świątek. "Aryna to chyba królowa łatwej drabinki. A tymczasem Iga ma mistrzynie na swojej drodze", "Ma najłatwiejszą drabinkę w całej historii" - oburzali się w komentarzach na platformie X (dawniej Twitter).



Trudno tu o czymkolwiek przesądzać, natomiast faktem jest, że Polki nie ma już w grze ( przegrała w trzeciej rundzie z Lindą Noskovą 6:3, 3:6, 4:6), a Białorusinka wciąż walczy o finał i wygraną. Bez większych problemów pokonała Barborę Krejcikovą 6:2, 6:3 i awansowała do półfinału . "To był świetny mecz. Grałam dzisiaj bardzo dobry tenis" - cieszyła się po ostatnim pojedynku.

Mam nadzieję, że wciąż będę prezentowała się w taki sposób lub nawet lepiej. To wszystko ze względu na atmosferę. Mam wrażenie, że otrzymuję tutaj największe wsparcie ~ - dodawała.

Teraz na fanów tenisa czeka hitowe starcie. W półfinale spotkają się bowiem Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Obie jeszcze przed turniejem były faworytkami do ostatecznego triumfu. Ich pojedynek ma zresztą jeszcze jeden podtekst. Będzie bowiem dla Białorusinki okazją do rewanżu za przegraną w finale zeszłorocznego US Open.

Sabalenka pokonuje Krejcikovą i zagra półfinał z Gauff. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Hit w półfinale Australian Open. Aryna Sabalenka chce wziąć rewanż za porażkę z Coco Gauff w US Open

Sabalenka już nieraz udowodniła, że jest zawzięta i mocno skupiona na celu. W serialu "Break Point" prosto z mostu przyznawała, że irytowała ją świetna dyspozycja Igi Świątek z 2022 roku. "Tak, Iga to mój cel. W tym sezonie pokonała mnie cztery razy. Byłam naprawdę wkurzona. Dlatego potrzebuję się na niej zemścić. Muszę być fizycznie i mentalnie na nią przygotowana" - deklarowała.



Teraz w podobny sposób "odgraża się" przed meczem z Gauff, z którą we wrześniu przegrała w Nowym Jorku. "Po US Open naprawdę chciałam tej zemsty. To znaczy to będzie świetny mecz. Z Coco toczę zawsze wspaniałe bitwy, z naprawdę niesamowitymi wymianami. Cieszę się, że mogę z nią grać. Jestem też bardzo podekscytowana możliwością zagrania w tym półfinałowym meczu" - mówi Białorusinka, cytowana przez portal tennisuptodate.com.

Ona [Coco Gauff] porusza się po korcie naprawdę dobrze. Więc prawdopodobnie będę musiała kilkukrotnie próbować budować przewagę. Jest naprawdę trudną przeciwniczką ~ - dodaje

Półfinałowy meczu Australian Open pomiędzy Coco Gauff a Aryną Sabalenką zaplanowano na czwartek 25 stycznia na godzinę 9.30 na obiekcie Rod Laver Arena. Transmisja TV na Eurosporcie 1. Relacja na żywo online w Interii Sport .

Coco Gauff / ANGELA WEISS/AFP / AFP

Aryna Sabalenka / EMMANUEL DUNAND / AFP