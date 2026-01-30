Gdy Serena Williams wygrywała swój 23. wielkoszlemowy turniej w singlu, w styczniu 2017 roku w Melbourne, miała 35 lat, była w wybitnej formie. Zdecydowała się na przerwę macierzyńską, po powrocie chciała dołożyć kolejne. Po to, by dogonić, a później minąć na liście wszech czasów Margaret Court - rekordzistkę, z 24 tytułami. Nie udało się, choć jeszcze cztery razy wystąpiła w finałach w Londynie i Nowym Jorku.

U panów sytuacja jest trochę inna, bo po zakończeniu kariery przez Rogera Federera (20 tytułów) i Rafaela Nadala (22) nie ma już możliwości, by w najbliższym czasie ktoś mógł minąć Novaka Djokovicia. Genialny Serb triumfował w nich 24 razy, po raz ostatni w 2023 roku.

Chciał jako pierwszy w historii, bez podziału na płeć, dobić do tych 25. Tyle że kolejne szanse uciekały, młodzi giganci - Carlos Alcaraz i Jannik Sinner - zaczęli coraz bardziej dominować. Serb nie ukrywał, że teraz w Melbourne może być już ta ostatnia szansa. Tylko jak tu ograć Włocha, z którym przegrał pięć ostatnich potyczek?

Na triumfatora czekał już w finale Alcaraz, który stoczył 5,5 godzinny bój o finał z Alexandrem Zverevem, ale wygrał go. Mimo że w trzecim secie Niemiec serwował przy stanie 5:4. I dał się przełamać.

Niby świat czekał na mecz o tytuł "jedynki" ATP z "dwójką", czyli Alcaraza z Sinnerem. Nikt by się jednak chyba nie obraził, gdyby Włocha zastąpił jednak Serb.

Australian Open. Novak Djoković kontra Jannik Sinner. Kapitalny mecz o finał turnieju

Serb źle zaczął to spotkanie i sam miał świadomość, że ten pierwszy set dość szybko wymknął mu się z rąk. Sinner łatwo wygrał swojego gema, za moment bez większego problemu przełamał rywala, później podwyższył na 3:0. A minęło dopiero zaledwie osiem minut tego spotkania. Mało tego, w czwartym gemie Włoch też wywalczył break pointa, Nole tym razem obronił go serwisem. Zdołał tu zaistnieć na tablicy wyników, dostał tę jedynkę przy swoim nazwisku. Niemniej było już widać, że to Sinner znów świetnie "czyta" grę legendarnego Serba.

Jannik Sinner w meczu z Novakiem Djokoviciem, Australian Open 2026 JAMES ROSS PAP/EPA

Djoković potrzebował jakiegoś szaleństwa, większego ryzyka, bo zaczął ten mecz zbyt spokojnie. I pojawiła się szansa "odłamania" Włocha w piątym gemie, miał 30-40, patrząc z perspektywy Sinnera. I drugi serwis światowej "2". Po serwisie na zewnątrz uderzył jednak w siatkę, stracił szansę.

I kolejnej już w tej partii nie dostał. Sinner momentami nieco ujmował z siły uderzenia, za to grał niezwykle precyzyjnie. Djoković bezradnie patrzył, jak piłka ociera linie czy trafia po narożnikach pola gry. Po 38 minutach gry Włoch zapisał seta na swoje kontro - wygrał go 6:3.

Serb miał jednak już jakiś punkt zaczepienia, bo po słabym początku spotkania wyraźnie odżył, zaczął przeciwstawiać się faworytowi. I to coraz skuteczniej, Sinner też nieco przy okazji obniżył poziom. W czwartym gemie drugiego seta pojawił się kolejny break point dla Djokovicia - znów jednak nie pomógł mu return. Wkrótce wywalczył kolejną szansę, wytrzymał piekielną forhendową wymianę z Sinnerem, to jednak Jannik wyrzucił piłkę w aut. Tym razem Włochowi znów pomógł serwis do środka.

Ale za trzecim razem w tym gemie Serb już nie dał się złapać na to samo, zdołał odpowiedzieć. Wygrał wymianę, odskoczył na 3:1.

I to był pierwszy moment, gdy starszy z tenisistów zaczął wyraźnie dyktować warunki. O ile w pierwszej partii Sinner imponował winnerami, teraz Djoković uderzał coraz mocniej. A jeszcze doszło mocny impuls mentalny, bo tak można nazwać wyjście ze stanu 0-40 w kolejnym gemie. I to niemal samymi serwisami.

Serb momentami zaczynał się irytować, ale w jego przypadku to... pozytywny bodziec. Bo oznacza, że bardzo mu na czymś zależy. A tymczasem w siódmym gemie znów bronił break pointa. I znów skutecznie, kibice wiwatowali, Nole podwyższył na 5:2. A później znów utrzymał podanie i wyrównał stanu meczu na 1:1, wygrał tę partię 6:3.

Novak Djoković IZHAR KHAN AFP

W przeciwieństwie do starcia Alcaraza ze Zverevem, gdzie spotkali się jednak 22-latek z 28-latkiem, w tym półfinale różnica wieku obu graczy była znaczna. Djoković wiosną skończy 39 lat, jest o ponad 14 starszy od Włocha. Dawniej takie maratony nie były dla niego wyzwaniem, teraz już jednak zachodził tu niepokój o jego dyspozycję fizyczną.

I ten niepokój zwiększył się, gdy w trakcie trzeciego seta Serb zaczął chwytać się za klatkę piersiową, zakrywał ręcznikiem twarz. Miał szansę na przełamanie Sinnera w piątym gemie partii, ale jej nie wykorzystał. Było jasne, że z każdą upływającą minutą Włoch może mieć tu coraz bardziej wyraźną przewagę.

Problemy zdrowotne Novaka Djokovicia? Może i były, Serb jednak walczył do końca JAMES ROSS PAP/EPA

Nole jednak walczył, swoje gemy serwisowe rozgrywał świetnie. Aż do stanu 4:5, gdy pojawiło się realne zagrożenie, po 0-30. Za moment Serb wyrzucił piłkę w długiej wymianie, Sinner dostał trzy piłki setowe. I wykorzystał tę drugą, lob Djokovicia okazał się nieco za długi.

Czyżby więc koniec, a czwarty set formalnością dla obrońcy tytułu? Nic z tego. Novak pokazał, że nie ma rzeczy niemożliwych. Na starcie czwartej partii przełamał Sinnera, a później konsekwentnie pilnował własnych gemów serwisowych. Włoch chyba sam był zaskoczony, jak dobrze funkcjonuje forhend Nole'a, często był bezradny. Choć miał szansę na 4:4, były dwa break pointy dla Sinnera. Znów jednak forhend Serba załatwił sprawę. Podwyższył na 5:3, wygrał seta 6:4.

I tak jak w starciu Alcaraza ze Zverem potrzebny był piąty set. W meczu krótszym, patrząc na sam czas gry, za to rozgrywanym później. Bo gdy zaczynali tę decydującą partię, w Melbourne było już bliżej godziny pierwszej niż północy.

Sinner wiedział, że nie może już grać tak spokojnie, musi ryzykować. Wygrał pierwszego gema, w drugim miał dwa break pointy. A Djoković i z tego zdołał wybrnąć, jednak wyrównał. Tu każde przełamanie mogło być tym decydującym, skoro w każdym z setów mieliśmy po zaledwie jednym.

W tej decydującej rozgrywce Włoch początkowo swoje gemy wygrywał łatwo, do zera. A Djoković się męczył, bronił dwóch break pointów, później trzech. Mecz wkroczył na kosmiczny poziom, to Nole niespodziewanie wywalczył breaka na 4:3. By zaraz mieć 0-40 przy swoim serwisie. Tu wciąż nic nie było pewne.

Novak Djoković po ostatniej piłce w półfinale z Jannikiem Sinnerem IZHAR KHAN AFP

Niemal 39-letni zawodnik, od zeszłego roku mieszkaniec Aten, wyszedł i z tego. Objął prowadzenie, zegar pokazywał 3 godziny i 58 minut gry.

Djoković prowadził więc 5:3, miał dwie szanse na skończenie tego spotkania. Najpierw przy serwisie Sinnera, później swoim. Gem Włocha poszedł gładko, na korzyść Sinnera.

Czyli 5:4 i serwis Djokovicia po pierwszy wielkoszlemowy finał od półtora roku, od Wimbledonu 2024, przegranego z Alcarazem.

I wkrótce stało się jasne, że Serb dostanie kolejną okazję do potyczki z Hiszpanem. Wygrał ten thriller 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, po 4 godzinach i 9 minutach. O 1.35 w nocy lokalnego czasu.

Jannik Sinner WANG ZHAO AFP

Novak Djoković David Gray AFP

