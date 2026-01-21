Partner merytoryczny: Eleven Sports

Afera w Melbourne. Poszło o Łukaszenkę. Sabalenka publicznie ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W tegoroczne Australian Open wplotło się sporo wątków politycznych. Wprowadziła je między innymi Coco Gauff, która podczas konferencji prasowej oceniała rządy Donalda Trumpa w USA. Dużo większe zamieszanie wywołała jednak Ukrainka Oleksandra Olijnikowa uderzając w Rosjan i Białorusinów na czele z Aryną Sabalenką. Liderka rankingu WTA została przez nią oskarżona o wspieranie reżimu Aleksandra Łukaszenki. I nie zamierzała milczeć, wyrażając w swojej odpowiedzi publiczną deklarację.

Po lewej sportowiec w jasnej bluzie podczas konferencji prasowej z mikrofonem przed sobą, po prawej mężczyzna w garniturze i krawacie siedzący przy biurku na tle czerwonej i niebieskiej flagi oraz symboli państwowych.
Na zdjęciu Aryna Sabalenka oraz Aleksandr ŁukaszenkaAustralian Open / Gavriil Grigorov / POOL / AFPAFP

Nie trzeba wcale zanotować spektakularnego występu, by wywołać nie lada zamieszanie na wielkoszlemowej imprezie. Najlepszym tego przykładem jest 25-letnia Oleksandra Olijnikowa.

Zajmująca 92. lokatę w rankingu WTA Ukrainka pożegnała się z drabinką Australian Open już po pierwszej rundzie, przegrywając w dwóch setach z obrończynią tytułu - reprezentantką Stanów Zjednoczonych Madison Keys. Ale choć nie ma jej już w turnieju, wciąż głośno jest o słowach, które wypowiedziała.

    Oleksandra Olijnikowa w rozmowie z reporterem "L'Equipe" grzmiała bowiem w sprawie rosyjskich i białoruskich tenisistów, oskarżając ich o wspieranie zbrodniczych reżimów. Celem jej ataków stała się między innymi liderka światowego zestawienia - Aryna Sabalenka.

    Czuję się, jakbym żyła obok niebezpiecznych ludzi. Mają groźne przekonania i takie są ich działania. Mówię chociażby, o obecnym numerze jeden kobiecego tenisa. Czy wiesz, że podpisała listę popierającą Łukaszenkę w 2020 roku? Podczas protestów na Białorusi kiedy ulice spływały krwią, bo ludzie bronili demokracji i domagali się uczciwych wyborów. Poddawali ich represjom i bili. A ona podpisała ją i oświadczyła, że Łukaszenka jest jej prezydentem
    powiedziała Oleksandra Olijnikowa

    - Ukrainka uderzyła także w Dianę Sznajder, która "została uhonorowana przez Władimira Putina" oraz Daniiła Miedwiediewa za to, że ten wziął udział w imprezie zorganizowanej przez Gazprom. - Bądźmy szczerzy, ten turniej w Sankt Petersburgu został zorganizowany po to, żeby splunąć w twarz fair play i jedności i pokazać, że Rosjanom to nie przeszkadza - skwitowała sprawę.

      Australian Open. Sabalenka odniosła się do zarzutów dotyczących Łukaszenki

      Sprawa nie pozostała bez echa. Na słowa Oleksandry Olijnikowej odpowiedziała bowiem sama Aryna Sabalenka, którą po zwycięstwie nad Zhuoxuan Bai została zagadnięta w tej kwestii przez jednego z dziennikarzy. Ten - jak stwierdził - chciał dać jej przestrzeń do wyprowadzenia riposty. A pierwsza rakieta świata postanowiła z niej skorzystać, składając jednoznaczną deklarację.

      Cóż, wielokrotnie wypowiadałam się już na tym temat. Oczywiście, chcę pokoju i jeśli mogłabym cokolwiek zmienić, zdecydowanie bym to zrobiła. Poza tym nie mam nic więcej do dodania
      ogłosiła Aryna Sabalenka

      Swój krótki komentarz wygłosił publicznie także Daniił Miedwiediew.

      - Generalnie szanuję opinię wszystkich ludzi. Choć na korcie właściwie bywa inaczej, prawda? - zaśmiał się Rosjanin. - Ale poza kortem robię to. Ale to jej opinia. Nie mam tu nic do powiedzenia.

        Po lewej stronie kobieta ubrana w sportowy strój biały z czarnymi detalami wyraża silne emocje z otwartymi ustami podczas wydarzenia sportowego, po prawej stronie mężczyzna w ciemnym garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie patrzy w bok na jasny...
        Aryna Sabalenka i Alaksandr ŁukaszenkaAlexander KAZAKOV & TIMOTHY A.CLARY / AFPAFP
        Aryna Sabalenka podczas finału Australian Open
        Aryna Sabalenka podczas finału Australian OpenMARTIN KEEP / AFPAFP
        Daniił Miedwiediew
        Daniił MiedwiediewMARTIN KEEP / AFPAFP
        „Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej© 2026 Associated Press

