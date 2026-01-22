Naomi Osaka wygrała z Soraną Cirsteą 6:3, 4:6, 6:2 w meczu 2. rundy Australian Open 2026, lecz wynik starcia schodzi na dalszy plan w obliczu kontrowersji wywołanych przez Japonkę na korcie. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego oskarżana jest o niesportowe zachowanie. Pretensji pod jej adresem nie kryła rywalka. Po meczu wygarnęła Osace w twarz, co myśli o jej poczynaniach. Atmosfera tylko gęstnieje. O co konkretnie chodzi?

Oschłe pożegnanie po meczu z Osaką. Aż zawrzało

W meczu z Cirsteą Osaka musiała mierzyć się ze słabszymi momentami, a w trzecim secie, gdy złapała wiatr w żagle i prowadziła 4:2, dość głośno motywowała samą siebie okrzykami. To nie spodobało się rywalce, która gesty Naomi odebrała jako niesportowe zachowanie, próbę dekoncentracji i złamanie niepisanych zasad panujących na korcie. Rumunka nie miała zamiaru przejść obok tego obojętnie i zadenuncjowała Japonkę do sędzi. A na tym się nie zakończyło.

Po piłce meczowej tenisistki zwyczajowo podeszły do siatki, by podać sobie dłonie w geście podziękowania za pojedynek. Wyraźnie zirytowana Sorana potraktowała Naomi oschle, a następnie próbowała wyjaśnić jej, o co ma pretensje. Japonka jednak zdawała się zupełnie nie rozumieć, w czym problem

Osaka pytana o to w pomeczowej rozmowie, wypaliła: "[Cirstea] była zła z powodu moich okrzyków 'Come on' czy jakoś tak". Jej wypowiedź wzbudziła reakcję publiczności. Potem powiedziała, co myśli o Cirstei, przy okazji wbijając szpilę. "Jest świetną zawodniczką. Wydaje mi się, że to jej ostatni Australian Open, więc może dlatego się wścieka" - stwierdziła, co znów rozemocjonowało kibiców.

Sprawa budzi mieszane odczucia. Część internautów wyraża poparcie dla Osaki, wskazując na to, że - ich zdaniem - nie zrobiła niczego złego, a po prostu próbowała zagrzać się do walki. Inni są w szoku i podkreślają, że Naomi powinna być bardziej powściągliwa i wrażliwsza na komfort przeciwniczki.

Tymczasem podopieczna Tomasza Wiktorowskiego może już szykować się do meczu 3. rundy, gdzie spotka się z Australijką Maddison Inglis. Jeśli wygra, być może będzie miała okazję zmierzyć się później z Igą Świątek. Wszystko zależy od tego, czy Polka zatriumfuje nad Anną Kalinską. Oba pojedynki zaplanowano na sobotę 24 stycznia.

