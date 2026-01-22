Afera na korcie podczas Australian Open. Zawodniczka ruszyła do sędzi i się zaczęło

Alison Hughes jest dobrze znana polskim kibicom. To właśnie ją Hubert Hurkacz chciał wymienić na innego sędziego podczas Rolanda Garrosa w 2024 roku. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach. Tym razem Hughes miała problem podczas tegorocznego Australian Open.

Australian Open. Laura Siegemund zaserwowała asa i... zaczęła się afera

Spotkanie między Laurą Siegemund a Maddison Inglis było bardzo zacięte. Okazało się też, że wywołało sporą nerwowość i to nie tylko u zawodniczek. W pewnym momencie, przy serwisie Niemki, doszło do kuriozalnej sytuacji, która została potem szeroko omówiona w sieci. Poszło o moment, w którym zawodniczce udało się zaserwować asa.

Sędzia nie uznała tego wyczynu i zażądała powtórki. Wyjaśniła, że według niej Inglis nie była gotowa. Siegemund, która już wcześniej została upomniana w tym spotkaniu za przekroczenie czasu na serwis, nie wytrzymała. Wybuchła awantura.

Australian Open. Kto miał rację, Siegemund czy sędzia?

Siegemund zaczęła wykłócać się z sędzią, że tym razem kontrolowała bacznie czas na zegarze. "Dajesz mi ostrzeżenie, a gdy ona nie jest gotowa, to jest OK? To nie do wiary, jeśli bym nie zaserwowała, to dostałabym przegapiony serwis" - pytała. Hughes starała się wyjaśnić swoje powody, ale Siegemund nie dawała za wygraną.

"Och, ale jeśli zaserwuję asa, to muszę błagać waszą łaskawość?" - kpiła zawodniczka. Ostatecznie sprawa się zakończyła, ale nerwy zostały. Mecz, po wyczerpującym tie-breaku w trzecim secie, wygrała Maddison Inglis.

W sieci spierano się na temat tego, kto ma rację. W komentarzach tłumaczono, że wina nie była po stronie Siegemund, bo Inglis wyglądała w tamtym momencie, jakby była gotowa do returnu. Tłumaczyli, że to, że w momencie wyrzucenia w górę piłki przez Niemkę Inglis spojrzała w dół, jest całkowicie po jej stronie. W tym wypadku jednak rację mają ostatecznie wygrani.

