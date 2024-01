Afera na Australian Open. Co za gest wobec Rosjanki. Ukraińcy się tłumaczą

Równolegle do rywalizacji seniorów na Australian Open trwa turniej juniorski. Doszło w nim do pojedynku Ukrainki Jelizawiety Kotliar i Rosjanki Włady Minczewej. I, co wywołało ogromne zaskoczenie, zakończył się podaniem sobie rąk przez obie zawodniczki. Natychmiast podchwyciły to rosyjskie media, z kolei na Ukrainie wybuchła afera. Głos zabrała tamtejsza federacja, zachowanie swojej córki tłumaczył także Konstantin Kotliar.