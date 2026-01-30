Afera na Australian Open, a tu takie sceny. Kolejne wideo obiegło sieć

Podczas Australian Open rozpętała się prawdziwa burza po tym, jak kamery uchwyciły Coco Gauff niszczącą rakietę w przypływie emocji po porażce z Eliną Switoliną. Nagranie szybko obiegło świat, wywołując dyskusję o granicach prywatności tenisistów poza kortem. Sama Amerykanka podczas konferencji prasowej przyznała, że zawodnicy powinni mieć więcej przestrzeni z dala od oficjalnej rywalizacji i kamer. Podobne stanowisko zajęli m.in. Iga Świątek oraz Novak Djoković, podkreślając, że nie każda emocjonalna chwila powinna być publicznie transmitowana i oceniana.

Kilka dni później media obiegło jednak zupełnie inne nagranie, pokazujące kamery w znacznie bardziej pozytywnym świetle. Tym razem uchwycono bowiem wyjątkowy moment z udziałem Novaka Djokovicia i Carlosa Alcaraza po półfinale Hiszpana na Australian Open.

Djoković nagle podbiegł do Alcaraza. Sceny po półfinale Hiszpana na Australian Open

Półfinał Alcaraza z Alexandrem Zverevem był jednym z najbardziej dramatycznych meczów ostatnich lat. Spotkanie trwało aż 5 godzin i 27 minut, a jego przebieg trzymał w napięciu do samego końca. Hiszpan prowadził po dwóch setach, grając pewnie i efektownie, jednak w trakcie meczu pojawiły się poważne problemy zdrowotne. Gdy Alcaraz poprosił o przerwę medyczną, Zverev zarzucał mu symulowanie skurczów i w ostrych słowach atakował sędziego, co wywołało ogromne emocje na korcie i poza nim.

Szybko okazało się jednak, że problemy Hiszpana są realne. Choć przegrał dwa kolejne sety, w decydującej partii wrócił w wielkim stylu i zwyciężył 7:5, pieczętując awans do finału. Po wyczerpującym boju, zmęczony, ale szczęśliwy, zszedł z kortu i wsiadł na rowerek treningowy, gdy nagle stanął przed nim Novak Djoković. Serb podszedł, by pogratulować Alcarazowi i jego teamowi niesamowitego zwycięstwa.

Nagranie, opublikowane m.in. przez "The Tennis Letter", szybko stało się viralem w mediach społecznościowych. I to wcale nie bez powodu. Scena ta z pewnością stanie się pretekstem do dalszych rozważań nad obecnością kamer poza kortami. Bo choć czasem ingerują w prywatność, potrafią też uwiecznić gesty pełne klasy i sportowego szacunku.

Carlos Alcaraz rywalizował o finał Australian Open 2026 Martin Keep AFP

Carlos Alcaraz zmagał się z problemami zdrwotnymi podczas półfinału Australian Open 2026 MARTIN KEEP / AFP AFP

Novak Djoković IZHAR KHAN AFP

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów.