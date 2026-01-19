82 lata i koniec. Zmiany w Australian Open, Świątek nie było to nigdy dane

W Melbourne trwa właśnie 114. edycja wielkoszlemowego Australian Open, jednego z najważniejszych turniejów tenisowych na świecie. O mistrzowskie tytuły walczą najlepsi zawodnicy globu, w tym również reprezentanci Polski na czele z Igą Świątek, która od lat zaznaczają swoją obecność w rywalizacji nie tylko na wielkoszlemowych turniejach.

Dla kibiców odbywające się w drugiej połowie stycznia Australian Open to święto tenisa, kojarzone z letnim upałem, nowoczesną infrastrukturą i charakterystycznymi, twardymi kortami w Melbourne Park. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że australijski turniej nie zawsze tak wyglądał.

Australian Open. Tenisiści nie zawsze walczyli o wielkoszlemowe tytuły na kortach twardych. Ponad osiem dekad rywalizowali na tej nawierzchni

Kibice, którzy prześwietlili historię jednego z najważniejszych turniejów tenisowych w sezonie z pewnością nie kryli zaskoczenia na wieść, że Australian Open nie zawsze rozgrywany był na nawierzchni twardej. W latach 1905-1987 tenisiści walczący o mistrzowskie tytułu w tej części globu rywalizowali bowiem na kortach trawiastych, co dziś może wydawać się dość zaskakujące. Przez ponad osiem dekad Australian Open funkcjonował w zupełnie innej rzeczywistości tenisowej, bliższej tej znanej z Wimbledonu niż współczesnym realiom światowego touru.

Zmiana na nawierzchnię twardą nastąpiła w 1988 roku i okazała się prawdziwym przełomem w historii turnieju. W latach 1988-2007 wszystkie korty posiadały gumową nawierzchnię typu Rebound Ace, która jest zdecydowanie wolniejsza od tradycyjnych kortów twardych spotykanych w USA czy Azji. Dla fanów tenisa była to jednak gratka, gdyż wówczas wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe rozgrywane były na różnych nawierzchniach.

Na początku XXI wieku organizatorzy Australian Open podjęli decyzję o wymianie nawierzchni na nową, szybszą nawierzchnię typu Plexicushion, na której począwszy od 2008 roku rozgrywany jest turniej. Do zmiany nawierzchni przyczyniły się przede wszystkim skargi tenisistów dotyczące zbytniego nagrzewania się kortów pokrytych nawierzchnią gumową, a także kolor nawierzchni, która wówczas była ciemnozielona. Podczas gry zawodnikom ciężko było skupić się na grze, gdyż żółte piłki tenisowe zlewały się z kortem, zmniejszając tym samym skuteczność.

Dzięki zmianie nawierzchni do historii zapisał się Mats Wilander. Szwed jest bowiem jedynym zawodnikiem, który triumfował w Australian Open zarówno na kortach trawiastych (1983, 1984 rok), jak i na kortach twardych (1988 rok). Sprawdzić się na australijskich kortach trawiastych szansy nie miała Iga Świątek. Polka swoje pierwsze seniorskie trofeum wielkoszlemowe zdobyła w 2020 roku podczas turnieju Rolanda Garrosa, a więc 32 lata po zmianie nawierzchni w Australian Open.

Iga Świątek i inni tenisiści w ramach Australian Open grają na kortach twardych LUKAS COCH PAP

Chris Evert grająca na trawie podczas Australian Open 1984 Getty Images Getty Images

Mats Wilander grający na trawie podczas Australian Open 1983 Getty Images Getty Images

