6:1 w meczu Katarzyny Kawy na Australian Open. Rozstawiona za burtą

Mateusz Stańczyk

Rozpoczął się drugi dzień eliminacji Australian Open. Wczoraj na kortach w Melbourne mieliśmy okazję oglądać Lindę Klimovicovą oraz Maję Chwalińską. Dzisiaj do gry wkroczyła nasza bohaterka z United Cup - Katarzyna Kawa. Zawodniczka pochodząca z Krynicy-Zdroju nie posiadała zbyt wiele czasu na regenerację i aklimatyzację do nowych warunków. Na dodatek już na "dzień dobry" trafiła na wymagającą rywalkę - Darię Snigur. Pojedynek Polki z Ukrainką rozstrzygnął się po 87 minutach.

Kobieta z jasną opaską sportową na głowie, ubrana w jasną koszulkę, znajduje się na tle nieostrego stadionu lub kortu tenisowego.
Katarzyna Kawa rywalizowała w eliminacjach Australian Open 2026MATTHIEU MIRVILLEAFP

Za Katarzyną Kawą dni, które zapamięta do końca swojego życia. 33-latka oraz grający z nią w duecie Jan Zieliński zostali bohaterami polskiej reprezentacji podczas United Cup. Oboje okazali się niepokonani podczas drużynowych rozgrywek, wygrali w sumie pięć pojedynków mikstowych - w tym ten jeden, najważniejszy, który zapewnił nam pierwszy w historii tytuł w tej formule zmagań. To zdecydowanie największy sukces w karierze zawodniczki pochodzącej z Krynicy-Zdroju.

    Jeszcze wczoraj o poranku czasu lokalnego Kawa celebrowała triumf z innymi naszymi zawodnikami na ulicach Sydney. A potem musiała się już udać do Melbourne, bowiem dzisiaj czekał ją mecz w eliminacjach Australian Open. Katarzyna nie miała zatem zbyt wiele czasu na regenerację, ochłonięcie i przystosowanie się do nowych warunków. Na dodatek nie pomogli też organizatorzy wielkoszlemowych zmagań, bowiem wyznaczyli pojedynek 33-latki jako drugie spotkanie dnia na korcie numer 14 (kiedy mogli dać jako nawet piąte).

    Ponadto rozstawiona z "24" w kwalifikacjach tenisistka trafiła na "dzień dobry" na wymagającą przeciwniczkę. Okazała się nią Daria Snigur. Chociaż Ukrainka nie posiadała przy swoim nazwisku numeru, to w obecnym rankingu WTA sąsiaduje z Polką - Kawa jest 135., a zawodniczka naszych wschodnich sąsiadów plasuje się tuż za nią. To efekt bardzo dobrych występów w ostatnim czasie, które pomogły jej w budowie coraz wyższej pozycji w kobiecym zestawieniu. Snigur utkwiła w świadomości kibiców m.in. dzięki wygranej z Simoną Halep podczas US Open 2022. Według przedmeczowych notowań, które brały pod uwagę różne czynniki, to właśnie Daria była zdecydowaną faworytką batalii z Katarzyną.

      Australian Open: Katarzyna Kawa kontra Daria Snigur w eliminacjach

      Mecz rozpoczął się od podania Kawy. Polka dobrze otworzyła spotkanie, wygrała pierwsze dwie akcje. Później jednak do głosu doszła Snigur. Ukrainka doprowadziła do wyrównania, a po podwójnym błędzie serwisowym Katarzyny zobaczyliśmy premierowego break pointa. Polka obroniła go asem, ale potem Daria otrzymają jeszcze drugą okazję. I ta została już wykorzystana przez reprezentantkę naszych wschodnich sąsiadów. W następnych minutach obserwowaliśmy całkowitą dominację nierozstawionej tenisistki.

      Przy stanie 5:0 Snigur serwowała po zwycięstwo w secie. Wtedy Kawa zerwała się do walki, wywalczyła sobie dwa break pointy. Wykorzystała już pierwszego z nich i przedłużyła emocje w premierowej odsłonie. Wydawało się, że Katarzyna jest na dobrej drodze, by dorzucić także drugie "oczko" na swoje konto. Prowadziła już 40-0 przy własnym podaniu. Od tamtej chwili nie wygrała już jednak ani jednej akcji w tej części pojedynku. Ostatecznie Daria triumfowała 6:1 w pierwszej partii.

        Fakt, że Kawa załapała się na grę w końcówce premierowej odsłony, dawał nadzieję na więcej emocji w drugim fragmencie batalii. I rzeczywiście - tak też się stało. Już na "dzień dobry" Polka przełamała serwis przeciwniczki, a potem podwyższyła prowadzenie na 2:0. Snigur próbowała walczyć o odrobienie strat, w czwartym gemie miała nawet 30-15 na returnie. Dało się jednak wyczuć, że sytuacja na korcie uległa zmianie. Daria nie posiadała już takiej pewności w uderzeniach. Ukrainka czuła, że nasza reprezentantka coraz lepiej dostosowuje się do warunków i łapie rytm. Finalnie Katarzyna powróciła do dwóch "oczek" przewagi" i zrobiło się 3:1.

        Podczas szóstego rozdania znów mieliśmy trochę emocji przy serwisie Kawy. Po podwójnym błędzie serwisowym doszło do równowagi. Kluczowe dwie akcje gema trafiły jednak na konto naszej reprezentantki. Zawodniczka pochodząca z Krynicy-Zdroju coraz lepiej czytała grę przeciwniczki, urozmaicała swoje zagrania. To sprawiało zdecydowanie większe problemy u Snigur. Po chwili Kawa przełamała podanie Ukrainki i przy stanie 5:2 mogła zamykać seta. Katarzyna wykonała swoje zadanie, dzięki czemu o wszystkim decydowała trzecia partia.

          Decydująca faza pojedynku rozpoczęła się niekorzystnie z perspektywy Kawy. Polka straciła swoje podanie w drugim gemie, a po chwili Snigur miała nawet dwie piłki z rzędu przy swoim serwisie na 3:0. Katarzyna wróciła jednak do gry w tym rozdaniu. Wygrała cztery kolejne akcje, posyłając po drodze kilka niesamowitych piłek. Po zmianie stron nasza reprezentantka mogła wyrównać stan rywalizacji. Ta sztuka nie powiodła się jednak ani w czwartym, ani w szóstym gemie. Festiwal breaków przerwała dopiero Daria, podczas siódmego rozdania. Na koniec Ukrainka wywalczyła jeszcze jedno przełamanie, dzięki czemu wygrała spotkanie z rozstawioną z "24" zawodniczką 6:1, 2:6, 6:2 po 87 minutach gry.

          Australian Open Q (K)
          Ćwierćfinały
          13.01.2026
          02:00
          Zakończony
          Wszystko o meczu

          Katarzyna Kawa/Jan Zieliński – Belinda Bencic/Jakub Paul. Skrót meczuPolsat Sport
          Katarzyna Kawa
          Katarzyna KawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
          Dwoje tenisistów w sportowych strojach cieszy się ze zwycięstwa na korcie, uśmiechając się i obejmując po zakończonym meczu.
          Katarzyna Kawa i Jan ZielińskiIzhar KHAN / AFPAFP
          Katarzyna Kawa
          Katarzyna KawaAFP

