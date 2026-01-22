6:0 w Melbourne, ale co stało się potem. Pogromczyni Świątek żegna się z Australian Open

Niemałą niespodziankę sprawiła w styczniu Belinda Bencic, pokonując w United Cup Igę Świątek. Było to najlepsze podsumowanie rosnącej formy Szwajcarki, która w ubiegłym roku dwukrotnie poległa w meczach z Polką.

Zwycięstwo nad wiceliderką rankingu WTA pozwoliło jej wrócić do TOP 10 po raz pierwszy od powrotu na kort po narodzinach dziecka. A powrót na szczyt zaczynała z pozycji poniżej 400 w zestawieniu. To musi robić wrażenie.

Czeszka zaskoczyła Belindę Bencic. Problemy pogromczyni Igi Świątek

Zmagania na Australian Open rozpoczęła ona od zwycięstwa 6:0, 7:5 nad Katie Boulter. Po starciu z Brytyjką nadszedł czas na pojedynek z utalentowaną 19-letnią Czeszką - Nikolą Bartunkovą.

Dość niespodziewanie to dużo młodsza z tenisistek szybko uzyskała przewagę i dyktowała tempo spotkania. W czwartym gemie Czeszka przełamała Szwajcarkę, a wynik zmienił się na 3:1. I chociaż sama po chwili straciła serwis, nie straciła rezonu.

Bencic w polu serwisowym nie zachwycała i kolejny raz przegrała podanie. A wynik 2:4 z jej perspektywy wyglądał już niebezpiecznie. Obawy były uzasadnione. Rozpędzona Czeszka nie roztrwoniła przewagi - w niecałe 50 minut wygrała seta 6:3, sprawiając sporą niespodziankę.

3:6 i zwrot akcji w Melbourne. "Bajgiel" pogromczyni Szwajcarki

Wyraźnie podrażniona niepowodzeniem Bencic rozpoczęła drugą partię na dużo wyższym poziomie koncentracji i intensywności. Efekt? 3:0 w niecały kwadrans. Gra Bartunkovej niema całkowicie się załamała, a 10. zawodniczka świata ani śmiała zwalniać tempa.

W niecałe pół godziny rozbiła przeciwniczkę 6:0, upokarzając ją w Melbourne "bajglem". Trzecia, decydująca partia nie rozpoczęła się jednak po jej myśli.

Bartunkova zaczęła od przełamania Bencic, a później dołożyła gema serwisowego i wyszła na prowadzenie 2:0. Podejmowała przy tym większe ryzyko od bardziej doświadczonej rywalki, czego efektem było więcej winnerów, ale przy tym niemal dwukrotność liczby błędów niewymuszonych popełnianych przez Szwajcarkę. Tym razem Bencic nie pozwoliła jej się jednak rozpędzić, jak w pierwszym secie.

Wielka sensacja w Australian Open. Pogromczyni Świątek żegna się z turniejem

Od stanu 0:2 pogromczyni Igi Świątek z United Cup wygrała trzy gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie. Im bliżej było do zakończenia spotkania, tym akcje stawały się coraz bardziej zacięte. Poziom prezentowany przez obie tenisistki był podobny, a o sukcesach w poszczególnych akcjach potrafił decydować detale.

W kluczowym momencie więcej zimnej krwi zachowała jednak 19-letnia Bartunkova. Od stanu 3:4 wygrała trzy kolejne gemy, przełamując Bencic. Przy własnym podaniu rozbiła ją do zera, dopełniając wielkiej niespodzianki na Australian Open.

Chociaż szanse Czeszki szacowano na 9:1. wygrała ona 6:3, 0:6, 6:4 z 10. rakietą świata, po raz pierwszy w karierze triumfując nad zawodniczką z TOP 10. W kolejnej rundzie zmierzy się z Elise Mertens.

Nikola Bartunkova PAUL CROCK AFP

Belinda Bencic William West AFP

Belinda Bencic Vernon Yuen, Staff Newspix.pl

