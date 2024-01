22-20 w trzecim secie, nieprawdopodobne. Mecz Rybakiny to istne szaleństwo

Jelena Rybakina przystępowała do meczu z Anną Blinkową po poważnym teście w pierwszej rundzie ze strony Karoliny Pliskovej . Czeszka miała trzy piłki setowe na wagę pierwszej partii, ale ostatecznie Kazaszka wygrała spotkanie w dwóch setach. Rosjanka z kolei pokonała na inaugurację Cristinę Bucsę 6:2, 6:4.

Obie tenisistki zagrały ze sobą dotychczas tylko raz i to siedem lat temu. Wówczas lepsza okazała się Blinkova. Zdecydowaną faworytką meczu drugiej rundy była jednak Rybakina , która obecnie plasuje się znacznie wyżej od swojej rywalki i w dodatku ma już na koncie tytuł wielkoszlemowy zdobyty przed dwoma laty na Wimbledonie.

Associated Press / © 2024 Associated Press

Iga Świątek - Danielle Collins. 6-4, 3-6, 6-4. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Rywalka Rybakiny zagrała mecz życia. Reprezentantka Kazachstanu była momentami bezradna

Mecz Jeleny Rybakiny z Anną Blinkową rozpoczął się lepiej dla niżej notowanej tenisistki. Rosjanka grała znakomicie i jako pierwsza przełamała serwis Kazaszki. Swoją agresywną grą rozrzucała rywalkę po korcie i sprawiała ogromne problemy mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku. W pierwszym secie ani razu nie doszło do stanu równowagi przy serwisie Blinkowej, świetnie serwowała. To zaowocowało zwycięstwem w otwierającej partii 6:4 .

Drugi set rozpoczął się niemal identycznie, jak ten poprzedni. Rosjanka przełamała faworytkę w trzecim gemie, ale tym razem nie udało jej się utrzymać przewagi . W kolejnym gemie Rybakina wypracowała sobie pierwszego break pointa w meczu i od razu go wykorzystała. Później serwujące pewnie utrzymywały własne podania. Taka sytuacja utrzymywała się do stanu 5:4 dla Jeleny. Wówczas od stanu 30-15 dla rywalki wygrała trzy punkty z rzędu i przełamała rywalkę, kończąc seta wynikiem 6:4 .

Wydawało się, że natchniona powrotem do rywalizacji Rybakina zacznie dominować, a przeciwniczce opadną nieco morale. Nic z tym rzeczy - po raz kolejny to Blinkowa jako pierwsza przełamała Kazaszkę, ponownie czyniąc to w trzecim gemie seta. Trzecia tenisistka świata od razu walczyła o odrobienie strat, ale po zaciętym gemie rozgrywanym na przewagi, gdzie Rosjanka musiała nawet bronić break pointa, ostatecznie Anna zdobyła dwugemowe prowadzenie i wyszła na prowadzenie 3:1.