2 godziny po wygranej ze Świątek zapadł werdykt ws. Rybakiny. Zwrot akcji w Melbourne

Mateusz Stańczyk

Dzisiejszy pojedynek z Jeleną Rybakiną nie potoczył się po myśli Igi Świątek. Nasza reprezentantka złapała serwisowy kryzys na przełomie pierwszego i drugiego seta, co pozwoliło rywalce na zbudowanie przewagi, która pomogła 26-latce awansować do półfinału Australian Open. Dwie godziny po zakończeniu meczu zapadło istotne rozstrzygnięcie ws. Kazaszki. Otóż poznała swoją przeciwniczkę na etapie najlepszej "4". Na koniec doszło do zwrotu akcji na Rod Laver Arena.

Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych, każda w czapce z daszkiem, skoncentrowane odwrócone lekko w różne strony, obie zamyślone lub skupione, czarne tło podkreśla ich sylwetki.
Iga Świątek i Jelena Rybakina rywalizowały ze sobą o półfinał Australian Open 2026Paul Crock / AFP / Mark Avellino / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Środowe zmagania w Melbourne stały pod znakiem m.in. ćwierćfinałów w dolnej części singlowej drabinki kobiet. Tuż po godz. 1:30 czasu polskiego na Rod Laver Arena pojawiły się Iga Świątek oraz Jelena Rybakina. Nasza reprezentantka polowała na rewanż za porażkę, jaką poniosła w starciu z tą rywalką podczas Australian Open 2023. Niestety, także i tym razem lepsza okazała tenisistka występująca w barwach Kazachstanu. Do stanu 5:5 obserwowaliśmy wyrównaną rywalizację. Wszystko zmienił dwunasty gem, kiedy to Raszynianka zatraciła skuteczność pierwszego podania. Od tamtej pory pojawiła się seria po stronie mistrzyni WTA Finals 2025, która mocno oddziaływała do końca spotkania. Ostatecznie 26-latka wygrała mecz 7:5, 6:1.

Tymoteusz Tur

    Zaraz po spotkaniu Świątek - Rybakina doszło do ostatniej batalii o najlepszą "4" u pań. Rywalkę dla Jeleny wyłaniało amerykańskie starcie. Na głównym obiekcie wielkoszlemowej imprezy w Melbourne pojawiły się Jessica Pegula i Amanda Anisimova. Młodsza z reprezentantek USA zachowywała jeszcze szansę na to, by wyprzedzić Igę w rankingu WTA. Potrzebowała jednak do tego tytułu w stolicy stanu Wiktoria. Tę tezę zweryfikowała już środowa rywalizacja ze starszą rodaczką.

      Australian Open: Jessica Pegula kontra Amanda Anisimova w ćwierćfinale

      Mecz rozpoczął się bardzo źle z perspektywy Anisimovej. Już na "dzień dobry" dała się przełamać do zera. Także przy następnym własnym gemie serwisowym musiała bronić break pointa. Tym razem zrobiła to jednak skutecznie i doczekała się premierowego "oczka" na swoim koncie. Amanda wciąż miała problem z ustabilizowaniem gry, miała problem z nawiązaniem równorzędnej rywalizacji z solidnie prezentującą się Pegulą.

      Dowodem tego było następne przełamanie, jakie Jessica uzyskała w trakcie piątego rozdania. Przewaga podwójnego breaka okazała się w pełni wystarczająca do wygrania premierowej odsłony. Na koniec 24-latka posiadała jeszcze jedną szansę na returnie, ale ostatecznie nie zdołała dorzucić trzeciego "oczka". W związku z tym starsza z Amerykanek triumfowała w tej części spotkania 6:2.

        Drugi set układał się już inaczej. Anisimova wygrała bardzo ważnego gema na starcie, broniąc po drodze trzech break pointów. To powoli hartowało ją do nawiązania wyrównanej walki. W ósmym gemie udało jej się wytworzyć presję w związku z faktem, że podawała jako pierwsza. Zdobyła przełamanie i przy stanie 5:3 mogła zamykać partię. Ta sztuka się jednak nie powiodła. Zakończyła dziewiąte rozdanie najgorzej, jak mogła - poprzez podwójny błąd serwisowy.

        Amanda zaczęła się mocno frustrować. Jedenaste rozdanie przyniosło kolejne rozczarowanie po stronie 24-latki. Straciła podanie, mimo prowadzenia 40-15. Po chwili to Jessica serwowała po zwycięstwo nie tylko w secie, ale także całym meczu. Gdy było 30-15 z perspektywy Peguli, starsza z Amerykanek wpuściła przeciwniczkę do gry podwójnym błędem serwisowym. Anisimova zanotowała jeszcze jeden zryw i doprowadziła do tie-breaka.

        Wygrała w nim pierwszy punkt, ale o tym, co stało się później, będzie chciała jak najszybciej zapomnieć. Amanda nie zdobyła już ani jednego "oczka" do końca rywalizacji. Jessica wróciła do swojej solidnej gry, korzystała też na błędach swojej młodszej rodaczki. Ostatecznie Pegula wygrała spotkanie 6:2, 7:6(1) i awansowała do półfinału, gdzie zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Z kolei Anisimova, po bolesnym zwrocie akcji w końcówce, nie tylko straciła szansę na tytuł w Melbourne, ale także na pozycję wiceliderki rankingu WTA.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

        Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczuPolsat Sport
        Jelena Rybakina
        Jelena RybakinaANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
        Zawodniczka tenisa w fioletowej sukience sportowej skupiona w trakcie meczu na korcie tenisowym, z rakietą w dłoniach i gotowością do odbioru piłki
        Amanda AnisimovaMinas PanagiotakisAFP
        Tenisistka w pomarańczowym stroju sportowym i białej czapce z daszkiem przebywa na korcie, trzyma rakietę tenisową w lewej ręce i unosi prawą dłoń w geście zatrzymania lub wyciszenia, w tle widownia na trybunach.
        Jessica Pegula, Melbourne 2026William WestAFP

