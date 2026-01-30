Partner merytoryczny: Eleven Sports

2-0 dla Alcaraza i uraz Hiszpana. 5,5 godziny walki ze Zverevem o finał w Melbourne

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Na piątek zaplanowano półfinały singla mężczyzn podczas Australian Open. Na tym etapie zmagań zameldowało się czterech najwyżej rozstawionych tenisistów. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu zobaczyliśmy w akcji Carlosa Alcaraza. Hiszpan zmierzył się z Alexandrem Zverevem, który miał z nim dotychczas bilans 6-6 w bezpośrednich starciach. Lider rankingu ATP był na pewnym prowadzeniu, ale wtedy pojawił się u niego problem zdrowotny. Ostateczne rozstrzygnięcie poznaliśmy po 327 minutach.

Tenisista siedzi na ławce, podczas gdy fizjoterapeuta udziela mu pomocy przy nodze. Sportowiec ma napiętą minę i uniesione ramię, a w tle widać sędziów lub obsługę zawodów ubraną w niebieskie stroje.
Carlos Alcaraz zmagał się z problemami zdrwotnymi podczas półfinału Australian Open 2026MARTIN KEEP / AFPAFP

Początek spotkania przebiegał po myśli serwujących. Na pierwszego break pointa trzeba było zaczekać do siódmego gema. Wówczas Zverev zdołał jednak wyjść z opresji. Po zmianie stron Alcaraz doprowadził do remisu i przypuścił kolejny atak - tym razem już skuteczny. Chociaż Alexander prowadził 30-15 przy własnym podaniu, to od tej pory punkty do końca seta zdobywał już wyłącznie Carlos. Dzięki temu Hiszpan triumfował w premierowej odsłonie 6:4.

Zobacz również:

Elise Mertens podczas Australian Open 2026
Australian Open

Zmiana na szczycie rankingu WTA. Znajoma Sabalenki przejmuje stery. Jest komunikat

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Druga partia przebiegała już inaczej. Lider rankingu ATP już na "dzień dobry" mógł przełamać reprezentanta Niemiec. Długi gem trafił ostatecznie na konto trzeciej rakiety świata. W trakcie szóstego rozdania Alcaraz zanotował pierwszą słabość przy swoim serwisie. Pojawiły się aż trzy break pointy z rzędu dla Zvereva. Dwie szanse udało się zniwelować Carlitosowi, ale przy trzeciej Alexander dopiął swego. Chwilę później było już 5:2 dla finalisty Australian Open sprzed roku.

    To nie był jednak koniec emocji, jeśli chodzi o drugą partię. Numer jeden męskiego zestawienia walczył do końca i zdołał odrobić stratę. Po jedenastym gemie Carlos mógł nawet znaleźć się na prowadzeniu, bowiem miał dwie piłki z rzędu na 6:5. Ostatecznie o losach seta decydował tie-break. Panowie szli równo, przez długi czas nie obserwowaliśmy ani jednego mini przełamania. Dokonało się ono dopiero w dwunastym punkcie. Wówczas Alcaraz znów pokazał swoją wielkość. Od stanu 4-5 Hiszpan zgarnął trzy kolejne akcje i dzięki temu wygrał tę odsłonę rezultatem 7:6(5).

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka czekała na finałową rywalkę w Melbourne. Faworytką drugiego meczu była Jelena Rybakina
    Australian Open

    Świat czekał na finał Sabalenki z Rybakiną. Zwrot w meczu Kazaszki po meczbolach

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Australian Open: Problemy zdrowotne Alcaraza w trzecim secie

      Zverev próbował odpowiedzieć na starcie kolejnej fazy pojedynku. Miał break pointa w gemie otwarcia, ale lider rankingu ATP oddalił zagrożenie. Kolejne minuty przebiegały po myśli serwujących. Niezwykle ciekawie zrobiło się w dziewiątym gemie. Wtedy Carlos zaczął narzekać na jakieś dolegliwości z nogą, nie mógł normalnie poruszać się po korcie. Mimo tych kłopotów, zdołał wyjść ze stanu 15-30 przy własnym podaniu i dorzucił piąte "oczko" na swoje konto. Następnie Alcaraz skorzystał z przerwy medycznej. Ten fakt mocno zdenerwował Alexandra. Wykłócał się z sędziami, że Hiszpanowi nie należała się pomoc, gdyż jego zdaniem ten miał problemy ze skurczami.

      Po powrocie do gry Zverev znalazł się pod presją. Było 30-30, a to oznaczało, że Carlosa dzieliły dwie piłki od awansu do finału. Potem Niemiec wykonał jednak dwa dobre serwisy i wyrównał na 5:5. Ciekawie zrobiło się także w dwunastym gemie, kiedy to Alcaraz wygrał pierwsze dwie akcje. Ostatecznie o losach partii decydował jednak tie-break. Kluczowa rozgrywka potoczyła się po myśli Saschy. Od wyniku 2-2 zgarnął cztery akcje z rzędu i to zaważyło na tym, że wygrał seta 7:6(3).

      Zobacz również:

      Olivia Gadecki z kolejnym tytułem Australian Open
      Australian Open

      Nocne rozstrzygnięcie w Australian Open. "Polski" akcent z tytułem. Co za finisz

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Kolejną partię inaugurował Zverev. Niemiec pewniej utrzymywał swoje podania, ale mimo to Alcaraz dotrzymywał kroku swojemu przeciwnikowi. Z czasem lider rankingu ATP zaczął wracać do lepszego poruszania się po korcie. W piątym gemie uchyliła się nawet furtka dla Hiszpana na uzyskanie break pointa, jednak w kluczowym momencie akcji pojawił się prosty błąd. Okazje na przełamanie pojawiły się dopiero po zmianie stron, ale dla Alexandra. Reprezentant Niemiec posiadał dwie piłki z rzędu na 4:2. Mimo to Carlos zdołał wyjść z opresji. Podobnie w kolejnych rozdaniach, kiedy dwukrotnie było 0-30 z jego perspektywy.

        Ostatecznie o losach partii ponownie decydował tie-break. Jako pierwszy mini przełamanie zdobył Zverev, ale Alcaraz szybko odrobił stratę. Po pięciu punktach to lider rankingu ATP znalazł się na prowadzeniu z małym breakiem. Przy zmianie stron znowu był remis, potem 4-3 dla Carlosa. Od tego momentu punkty wędrowały wyłącznie na konto trzeciej rakiety świata. Wynikiem 7:6(4) Alexander doprowadził do piątej odsłony rywalizacji na Rod Laver Arena.

        Zobacz również:

        Sabalenka - Switolina
        Australian Open

        Wściekła Sabalenka ruszyła z pretensjami. Awantura w Melbourne. Ukrainka tylko patrzyła

        Michał Chmielewski
        Michał Chmielewski

          Piąty set otwierał Alcaraz. Hiszpan miał piłkę na 1:0, ale potem wplątał się w kłopoty. Dopuścił Zvereva do break pointa, a przy nim... popełnił błąd serwisowy. Mimo trudnej sytuacji, Carlos ciągle wierzył w możliwość odwrócenia losów partii. Wygenerował sobie dwa break pointy w czwartym rozdaniu. W obu przypadkach Niemiec wyratował się jednak znakomitym podaniem. Okazja na powrotne przełamanie pojawiła się także w szóstym gemie. Tym razem piłka wkroczyła do gry. Hiszpan nie wykorzystał szansy, jego piłka zahaczyła o taśmę i wyleciała na aut. Sascha dorzucił czwarte "oczko" i wykonał kolejny krok w stronę decydującego starcia.

          W trakcie ósmego rozdania Alcaraz znów znalazł się bardzo blisko przełamania. Miał dwie piłki na 4:4, w obu przypadkach obserwowaliśmy wymiany. Za każdym razem Carlos popełniał jednak błędy, które niweczyły jego wcześniejszą pracę. Zverev ponownie wyszedł z tarapatów i zrobiło się 5:3 z perspektywy trzeciej rakiety świata. To jednak nie wystarczyło reprezentantowi Niemiec do zamknięcia spotkania. Lider rankingu WTA wrócił do gry w ostatnim momencie. Przełamał rywala w dziesiątym gemie (po raz pierwszy od drugiego seta). W tamtym momencie to Zverev wyglądał gorzej pod względem fizycznym od swojego przeciwnika.

          Alcaraz poszedł za ciosem i dorzucił także następne dwa "oczka" na swoje konto. Alexander posiadał piłkę na tie-breaka, ale nie wytrzymał końcówki dwunastego gema. Ostatecznie numer jeden triumfował 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 po 5 godzinach i 27 minutach walki. Tym samym wiemy już, że w finale zmagań w Melbourne nie będzie takiego zestawienia, jak przed rokiem, kiedy to reprezentant Niemiec walczył o tytuł z Jannikiem Sinnerem. Może za to dojść do czwartego z rzędu decydującego starcia na Wielkim Szlemie pomiędzy Włochem a Hiszpanem. Taka seria trwa od Roland Garros 2025. Najpierw tenisista z Italii musi jednak pokonać Novaka Djokovicia.

          Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

          Zobacz również:

          Iga Świątek wzięła udział w losowaniu tenisowych wróżb na 2026 rok
          Iga Świątek

          Świątek dostała wiadomość. Nie mogła uwierzyć. Sama to wybrała

          Tomasz Brożek
          Tomasz Brożek
          Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
          Carlos Alcaraz
          Carlos AlcarazGREG BAKER / AFPAFP
          Alexander Zverev
          Alexander ZverevIMAGO/Eibner-Pressefoto/Edward Cheung/Imago Sport and NewsEast News
          Jannik Sinner
          Jannik SinnerAFP

          Najnowsze

        • Piłka nożna
        • Żużel
        • Zimowe
        • Koszykówka
        • Sporty walki
        • Siatkówka
        • Hokej
        • Piłka ręczna
        • Tenis
        • Motorowe
        • Inne
        • Redakcja