123 miejsca różnicy, pięć setów. Student pokonał faworyta na Australian Open. Sensacja

Już w pierwszym dniu Australian Open z turniejem w Melbourne pożegnali się zawodnicy, tacy jak m.in. Marta Kostiuk, Jekatierina Aleksandrowa czy Venus Williams, która otrzymała od organizatorów dziką kartę, choć w starciu z Olgą Danilović legenda zdecydowanie nie była faworytką.

Niespodzianek nie zabrakło również w męskiej rywalizacji. Około godz. 5:50 polskiego czasu, w niedzielny poranek, do meczu przystąpili Michael Zheng i Sebastian Korda. Pierwszy z Amerykanów obecnie plasuje się na 174. miejscu w rankingu ATP, zaś drugi zajmuje 51. lokatę. Dlatego też zdecydowanym faworytem był Korda. W końcu to ćwierćfinalista Wielkiego Szlema w Melbourne sprzed dwóch lat.

Ben Shelton - Sebastian Baez. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Studiuje w USA, na Australian Open ograł byłego ćwierćfinalistę. Co za historia

Tymczasem kibice zgromadzeni na korcie byli świadkami olbrzymiej sensacji. Debiutant, który pierwszy raz wystąpił w głównej drabince wielkoszlemowych zawodów, ograł swojego rodaka w pięciu setach.

Po dwóch partiach wygranych 6:4 Sebastian Korda nagle się obudził. Najpierw nawiązał kontakt po triumfie 6:3, a następnie zwyciężył do zera w tie-breaku. Tym samym o końcowym wyniku zadecydował set numer pięć. W nim Zheng grał już bez żadnych kompleksów. Zaskoczył przeciwnika mobilnością i szybkością.

Dzięki dwóm przełamaniom pokonał drugiego z reprezentantów USA 6:4, 6:3, 3:6, 6:7(0), 6:3. Korda nie wytrzymał presji, w ostatnim punkcie meczu popełnił podwójny błąd serwisowy. W ten niechlubny dla niego sposób zakończyła się niedzielna batalia.

Podczas pomeczowego wywiadu Michael Zheng nawiązał do... amerykańskich rozgrywek studenckich NCAA (National Collegiate Athletic Association). 21-latek nadal jest studentem. Przebywa na ostatnim semestrze studiów psychologicznych na Columbia University w Nowym Jorku.

- Gra w NCAA przygotowała mnie na takie chwile. Tam grasz nie tylko dla siebie, ale dla całej drużyny. Wspiera cię mnóstwo ludzi. Szczerze mówiąc, byłem bardziej zdenerwowany przed finałami NCAA niż przed tym meczem - powiedział na konferencji prasowej, cytowany przez "Eurosport".

- Zdecydowanie nie było łatwo. Większa presja była po jego stronie, więc ja po prostu starałem się ją na niego przerzucać na niego, zrobić return i zacząć wymianę w ofensywie. Takie było również moje nastawienie na piątego seta - dodał.

W drugiej rundzie Zheng zmierzy się z Francuzem Corentinem Moutetem (34. ATP).

Sebastian Korda AFP

Sebastian Korda AFP

Sebastian Korda AFP