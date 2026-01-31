W światowej czołówce nie brakuje tenisistek, które urodziły się w Rosji, ale postanowiły przyjąć obywatelstwo innego kraju. W ostatnim czasie głośno było m.in. o Anastazji Potapowej, która od niedawna występuje jako reprezentantka Austrii, Maria Timofiejewa, Polina Kudiermietowa i Kamilla Rachimowa rozgrywają swoje mecze pod flagą Uzbekistanu. Przed laty na podobny krok zdecydowała się urodzona w Moskwie Jelena Rybakina, która figuruje jako Kazaszka.

W Moskwie urodziła się też Anna Danilina, która podobnie jak Rybakina, od lat reprezentuje Kazachstan. 30-latka specjalizująca się w grze podwójnej ma a swoim koncie wielkoszlemowy turniej w mikście (US Open w 2023 roku), ale jeszcze nigdy nie wywalczyła tytułu tej rangi w deblu. W 2022 roku u boku Beatriz Haddad Mai przegrała kluczowy mecz w Australian Open, trzy lata później razem z Aleksandrą Krunic musiała obejść się smakiem na Roland Garros. Razem z Serbką przegrała jeszcze finały w Wuhan i Tokio, w Melbourne chciały więc powetować sobie te porażki.

Danilina i Krunic do Australian Open przystąpiły rozstawione z "7", turniej rozpoczęły od pokonania Quinn Gleason i Jeleny Pridankiny, później wyeliminował występujący z dziką kartą australijski duet Daria Kasatkina-Arina Rodionowa. W trzeciej rundzie poradziły sobie z innymi przedstawicielkami gospodarzy, Storm Hunter i Mayą Joint. W ćwierćfinale potwierdziły wysokie aspiracje ogrywając najwyżej rozstawioną parę, czyli Katerinę Siniakovą i Taylor Townsend. I poszły za ciosem, wygrywając półfinałowe starcie z Gabrielą Dabrowski i Luisą Stefani.

Australian Open. Za nami finał debla w Melbourne

Kazaszka i Serbka w finale trafiły na rozstawione z "4" Elise Mertens i Shuai Zhang, które po raz ostatni razem w finale grały w 2022 roku w Wimbledonie. Belgijka później występowała m.in. u boku Su-wei Hsieh, sięgając z nią po wielkoszlemowy triumf w Melbourne, razem z Weroniką Kudiermietową wygrała z kolei Wimbledon. Pięciokrotna wielkoszlemowa mistrzyni stanęła przed szansą na to, by po raz kolejny triumfować w Australii.

Mecz początkowo układał się po myśli Daniliny i Krunic, które dwukrotnie przełamały rywalki i prowadziły już 3:0. Długo wydawało się, że wyżej rozstawiony duet nie uratuje już seta, bo Belgijka i Chinka wprawdzie odpowiedziały jednym przełamaniem powrotnym, ale po chwili same znowu nie wybroniły break pointa. Udało im się jednak w końcu doprowadzić do stanu 4:4, przy wyniku 6:5 miały nawet dwie piłki setowe. Wprawdzie ich nie wykorzystały, ale już w tie-breaku były skuteczniejsze, zapisując partię na swoim koncie (7:6(4)).

W drugiej odsłonie finałowej rywalizacji role się odwróciły. To Mertens i Zhang zaczęły od przełamania rywalek, wykorzystały błędy Kazaszki i Serbki popełniane przy własnym serwisie i przejęły kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Wygrywały kolejne gemy, w pewnym momencie tablica wyników pokazywała rezultat 5:0.

Wówczas to nastąpił "zryw" Krunic i Daniliny, finalistki ubiegłorocznego Roland Garros wygrały cztery gemy z rzędu, po drodze broniąc dwóch piłek meczowych. Przy wyniku 5:4 i własnym serwisie Mertens i Zhang znalazły się pod dużą presją, bo serwowały po zwycięstwo w meczu, ale wciąż miały w pamięci przebieg czterech poprzednich gemów. Poradziły sobie jednak z presją, nie oddały rywalkom choćby punktu i po 108 minutach gry przypieczętowały wywalczenie tytułu (7:6(4), 6:4).

Dla Mertens triumf w Australian Open ma szczególny smak, ponieważ oznacza powrót Belgijki na pierwsze miejsce w rankingu WTA. W zestawieniu "live" świeżo upieczona mistrzyni już po półfinale wyprzedziła Katerinę Siniakovą, za zwycięstwo w Melbourne zainkasowała z kolei aż 1870 punktów, Czeszce z kolei odjęto 1570 "oczek". Przypomnijmy, że Mertens po raz pierwszy w karierze na fotelu liderki rankingu deblowego zasiadła w maju 2021 roku.

Elise Mertens ADRIAN DENNIS / AFP AFP

Anna Danilina to mistrzyni US Open 2023 w mikście CRISTINA QUICLER/ AFP AFP

Shuai Zhang WU ZHIZUN / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

