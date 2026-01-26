102 minuty walki Anisimovej. Rozjaśniła się sytuacja Świątek w Melbourne

Amanda Anisimova została rozstawiona z "4" w tegorocznym Australian Open. W związku z tym mogła trafić na Igę Świątek dopiero w półfinale albo finale. Po losowaniu drabinki, które przeprowadzono 15 stycznia, okazało się, że panie mogą spotkać się ze sobą na etapie najlepszej "4", bowiem trafiły do tej samej połówki. Obie posiadały jednak przed sobą sporo wyzwań. Amerykanka świetnie poradziła sobie w pierwszych trzech rundach podczas wielkoszlemowych zmagań w Melbourne, nie straciła ani jednego seta.

Dziś poprzeczka dla finalistki ubiegłorocznego US Open miała powędrować w górę. A to dlatego, że na jej drodze znalazła się Xinyu Wang. Chinka znajduje się w świetnej dyspozycji na początku sezonu 2026. Dotarła do finału WTA 250 w Auckland, a w trakcie Australian Open wyeliminowała już dwie rozstawione tenisistki - Jelenę Ostapenko oraz Lindę Noskovą. W poniedziałek stanęła przed szansą, by pokonać następną zawodniczkę z numerkiem. Zapowiadała się ciekawa rywalizacja, mimo że przedmeczowe notowania wskazywały Amerykankę w roli wyraźnej faworytki.

Australian Open: Amanda Anisimova kontra Xinyu Wang w czwartej rundzie

Początek spotkania przebiegał pod dyktando serwujących. Na pierwsze większe emocje trzeba było zaczekać do szóstego gema. Wówczas pojawił się premierowy break point dla Anisimovej, mimo że Wang prowadziła 40-15 przy swoim podaniu. Ostatecznie Chinka zdołała wyjść z opresji. Dokonała tej sztuki także w trakcie dziesiątego rozdania, kiedy to Amanda wypracowała sobie setbola. Xinyu posłała mocny serwis, po którym Amerykanka zagrała return w siatkę. Finalnie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. Dopiero w nim turniejowa "4" potrafiła przechylić szalę na swoją korzyść. Od stanu 3-3 wygrała trzy akcje z rzędu i przejęła kontrolę nad tą rozgrywką. Końcowy wynik seta brzmiał 7:6(4) na korzyść faworytki.

Nieźle ciekawy okazał się start drugiej części pojedynku. Anisimova próbowała pójść za ciosem i wykorzystać momentum, jakie zbudowała sobie w tie-breaku premierowej odsłony. Pojawiał się kolejne break pointy dla Amerykanki, potem była jedna okazja dla Wang. Ostatecznie za piątą szansą doszło jednak do pierwszego przełamania w tym pojedynku. Ten gem okazał się tak absorbujący z perspektywy Amandy, że po zmianie stron przypłaciła za to cenę. Czwarta rakieta świata, która do tej pory nie miała żadnych problemów z własnym podaniem, nagle musiała bronić break pointów. Już premierowa szansa dla Xinyu przyniosła wyrównanie na 1:1.

Festiwal przełamań trwał jednak nadal. Po chwili Anisimova wróciła na prowadzenie, a rywalka poprosiła o przerwę medyczną. Pomoc Chince została udzielona poza kortem. Po powrocie można było zobaczyć solidny bandaż na prawym udzie Wang. Kilkuminutowa rozłąka z rywalizacją nie wytrąciła Amandy z dobrego rytmu. Jako pierwsza utrzymała swoje podanie w drugim secie i wyszła na 3:1. Kolejny fragment przebiegał po myśli turniejowej "4". W trakcie siódmego rozdania pojawił się nawet break point na 5:2. Ostatecznie nie obejrzeliśmy już ani jednego przełamania w tym meczu. Amerykanka triumfowała 7:6(4), 6:4. W kolejnej fazie zmierzy się ze swoją rodaczką - Jessicą Pegulą. Zwyciężczyni tej rywalizacji zagra w półfinale z kimś z czwórki: Jelena Rybakina, Elise Mertens, Maddison Inglis albo Iga Świątek.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

