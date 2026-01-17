Veronika Erjavec - Magdalena Fręch w 1. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 19 stycznia 2026 godz. 01:00
Magdalena Fręch rozpoczyna swój kolejny udział w wielkoszlemowym Australian Open. Tydzień temu Polka w Hobart pokonała 6:4, 6:0 Francuzkę Elsę Jacquemot, po czym oddała walkowerem mecz z Emmą Raducanu. W Melbourne jej pierwszą rywalką będzie Veronika Erjavec (99. WTA). W starciu ze Słowenką Fręch jest postrzegana jako faworytka. Oby nasza tenisistka dobrze weszła w turniej, na którym można zgarnąć mnóstwo punktów do rankingu. W poprzednim roku w trzeciej rundzie zatrzymała ją Mirra Andriejewa. Zapraszamy na relację na żywo.