Veronika Erjavec - Magdalena Fręch w 1. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Australian Open (K)
1/64 finału
19.01.2026
01:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 19 stycznia 2026 godz. 01:00

Magdalena Fręch rozpoczyna swój kolejny udział w wielkoszlemowym Australian Open. Tydzień temu Polka w Hobart pokonała 6:4, 6:0 Francuzkę Elsę Jacquemot, po czym oddała walkowerem mecz z Emmą Raducanu. W Melbourne jej pierwszą rywalką będzie Veronika Erjavec (99. WTA). W starciu ze Słowenką Fręch jest postrzegana jako faworytka. Oby nasza tenisistka dobrze weszła w turniej, na którym można zgarnąć mnóstwo punktów do rankingu. W poprzednim roku w trzeciej rundzie zatrzymała ją Mirra Andriejewa. Zapraszamy na relację na żywo.
zdjęcie
AFP