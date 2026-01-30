Partner merytoryczny: Eleven Sports

Novak Djoković - Jannik Sinner w półfinale Australian Open. Relacja na żywo

Australian Open (M)
Półfinały
30.01.2026
10:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 30 stycznia 2026 godz. 09:30

W czwartkowy poranek polskiego czasu poznaliśmy skład kobiecego finału Australian Open. Dziś natomiast w rywalizacji singlowej kort przejęli mężczyźni. O dalsze pozostanie w turnieju zagrają Novak Djoković oraz Jannik Sinner. Włoch co prawda na papierze jest faworytem, ale doświadczony Serb zaoszczędził mnóstwo sił w poprzednich rundach. Do ćwierćfinału awansował bez gry po wycofaniu się Jakuba Mensika. W 1/4 finału skreczował natomiast Lorenzo Musetti.
Novak Djoković sensacyjnie przegrał w 1/16 turnieju w Dubaju
Novak Djoković sensacyjnie przegrał w 1/16 turnieju w DubajuMAHMUD HAMS / AFPAFP