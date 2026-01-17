Partner merytoryczny: Eleven Sports

Magda Linette - Emma Navarro w 1. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Australian Open (K)
1/64 finału
19.01.2026
01:00




19 stycznia 2026 godz. 01:00

Magda Linette rozpoczyna rywalizację na Australian Open. W pierwszej rundzie nasza reprezentantka nie będzie miała łatwego zadania. Zmierzy się z Emmą Navarro. Amerykanka na ten moment plasuje się na 15. miejscu w rankingu WTA. W poprzednim sezonie udowodniła, że potrafi rywalizować ze światową czołówką, pokonała m.in. Igę Świątek. Linette przystąpi do turnieju porażce w trzech setach z Ivą Jović w Hobart. W zeszłym roku Polka podczas AO odpadła już po pierwszej rundzie. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie zdecydowanie lepiej. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.
