Magda Linette - Emma Navarro w 1. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 19 stycznia 2026 godz. 01:00
Magda Linette rozpoczyna rywalizację na Australian Open. W pierwszej rundzie nasza reprezentantka nie będzie miała łatwego zadania. Zmierzy się z Emmą Navarro. Amerykanka na ten moment plasuje się na 15. miejscu w rankingu WTA. W poprzednim sezonie udowodniła, że potrafi rywalizować ze światową czołówką, pokonała m.in. Igę Świątek. Linette przystąpi do turnieju porażce w trzech setach z Ivą Jović w Hobart. W zeszłym roku Polka podczas AO odpadła już po pierwszej rundzie. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie zdecydowanie lepiej. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.