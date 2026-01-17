Linda Klimovicova - Francesca Jones w 1. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 19 stycznia 2026 godz. 03:00
Choć Linda Klimovicova urodziła się w Ołomuńcu, w Czechach, to od listopada 2024 roku reprezentuje Polskę. 21-latka mieszkała i trenowała w naszym kraju, dzięki czemu uzyskała obywatelstwo. Teraz zagra na wielkoszlemowym Australian Open po wzorowym przebrnięciu przez kwalifikacje, w których nie straciła ani jednego seta. Na start zmierzy się z Francescą Jones (69. WTA) z Wielkiej Brytanii. Spotkanie to zostało zaplanowane jako drugie od godz. 1:00 polskiego czasu, więc Polka i jej rywalka powinny pojawić się na korcie około godz. 3:00 w nocy. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.