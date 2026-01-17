Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley w 1. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 19 stycznia 2026 godz. 04:30
Już 19 stycznia 2026 roku swoje zmagania na Australian Open rozpocznie Kamil Majchrzak. Jego rywalem w 1. rundzie będzie Jacob Fearnley. Polak jakiś czas temu nieźle zaprezentował się w Brisbane, gdzie uległ w ćwierćfinale Daniłowi Miedwiediewowi. Brytyjczyk natomiast zmaga się z poważnym kryzysem formy i w tym roku wygrał tylko jeden mecz. Spotkanie zapowiada się, jako bardzo emocjonujące, gdyż zawodnicy grali ze sobą do tej pory tylko raz. Wtedy w 2024 roku lepszy okazał się 24-letni tenisista. Zapraszamy na relację na żywo.