Carlos Alcaraz - Novak Djoković w finale Australian Open 2026. Relacja na żywo

Australian Open (M)
Finał
01.02.2026
09:30
Historyczna rywalizacja w Melbourne! W niedzielę 1 lutego Novak Djoković i Carlos Alcaraz zmierzą się w wielkim finale Australian Open 2026. Dla 38-letniego Serba będzie to 11. finał w Melbourne i szansa na rekordowy 25. tytuł Wielkiego Szlema, podczas gdy 22-letni Hiszpan walczy o zostanie najmłodszym w historii zdobywcą Wielkiego Szlema. Obaj dotarli do finału po epickich pięciosetowych półfinałach, a ich bezpośredni bilans to 5-5. Zapraszamy na relację na żywo.
Sportowiec w zielono-czarno-białej koszulce podczas meczu tenisa, skupiony na piłce, trzymając rakietę w jednej ręce. Jasne oświetlenie i jednolite tło podkreślają postać oraz napięcie sportowe sytuacji.
