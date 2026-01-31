Carlos Alcaraz - Novak Djoković w finale Australian Open 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 01 lutego 2026 godz. 09:30
Historyczna rywalizacja w Melbourne! W niedzielę 1 lutego Novak Djoković i Carlos Alcaraz zmierzą się w wielkim finale Australian Open 2026. Dla 38-letniego Serba będzie to 11. finał w Melbourne i szansa na rekordowy 25. tytuł Wielkiego Szlema, podczas gdy 22-letni Hiszpan walczy o zostanie najmłodszym w historii zdobywcą Wielkiego Szlema. Obaj dotarli do finału po epickich pięciosetowych półfinałach, a ich bezpośredni bilans to 5-5. Zapraszamy na relację na żywo.