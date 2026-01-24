Aryna Sabalenka - Victoria Mboko w 4. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 25 stycznia 2026 godz. 01:30
Mecz Aryny Sabalenki, liderki światowego rankingu, z 19-letnią Victorią Mboko zapowiada się na hit 4. rundy Australian Open 2026 w Melbourne. Sabalenka przedłużyła swoją imponującą serię w Melbourne Park po zwycięstwie nad Anastasią Potapovą, a Kanadyjka Mboko po raz pierwszy w karierze awansowała do drugiego tygodnia Wielkiego Szlema, pokonując 14. rozstawioną Clarę Tauson. To ich pierwsze w historii bezpośrednie spotkanie, a doświadczenie i potężne uderzenia Sabalenki zmierzą się z młodzieńczą energią i szybko rosnącą formą Mboko. Która z nich awansuje do ćwierćfinału? Zapraszamy na relację na żywo.