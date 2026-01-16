Aryna Sabalenka - Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah w 1. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 18 stycznia 2026 godz. 09:00
Już 18 stycznia 2026 na kortach Australian Open w Melbourne Park odbędzie się mecz 1. rundy, w którym nr 1 świata Aryna Sabalenka zmierzy się z Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah. Sabalenka, wielokrotna triumfatorka WTA i faworytka turnieju, prezentuje świetną formę po obronie tytułu w Brisbane i celuje w głęboki wymarsz w Melbourne. Z kolei 20-letnia Rakotomanga, wyróżniająca się francuska zawodniczka z dziką kartą, stawia czoła gigantce tenisa w jednym z największych wyzwań kariery. Spotkanie zapowiada się jako konfrontacja doświadczenia i potęgi Sabalenki z ambicją i energią debiutantki w głównej drabince pierwszego w sezonie Wielkiego Szlema. Zapraszamy na relację na żywo.