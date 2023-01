Australian Open 2023. Stefanos Tsitsipas dobrze zaczął mecz

Chaczanow duże problemy sprawił Tsitsipasowi w pierwszym secie , kiedy po przegranym przy własnym podaniu czwartym gemie, odpowiedział przełamaniem powrotnym. To był początek problemów Greka, który został przełamany jeszcze raz w momencie, gdy prowadził 5:3. Ostatecznie Rosjanin doprowadził do tie-breaka , w którym górą była turniejowa "trójka".

Australian Open. Karen Chaczanow doprowadził do czwartego seta

Tsitsipas pewnie zmierzał po triumf w meczu. Najpierw Grek wygrał do zera gema przy własnym podaniu, a następnie wykorzystał trzeciego break pointa i przełamał rywala. Ten zdołał jeszcze odpowiedzieć przełamaniem powrotnym, co najwyraźniej mocno go podbudowało. 20. zawodnik światowego rankingu bez problemów obronił podanie, jednak przy serwisie Tsitsipasa był bezradny. O losach seta ponownie zdecydował tie-break, w którym również nie brakowało emocji. Chaczanow obronił dwie piłki meczowe i wygrał na przewagi, doprowadzając do czwartej partii.