Aryna Sabalena jest o sześć lat młodsza od Magdy Linette. Białoruska tenisistka po raz czwarty zagra w półfinale imprezy tak dużej rangi. Niespełna dwa lata temu była w czołowej czwórce Wimbledonu i USA Open, a w ostatnim sezonie dotarła do półfinału na turnieju w Nowym Jorku.

Historyczny sukces Magdy Linette. Jest trzecią Polką, która tego dokonała

Magda Linette to trzecia Polka w historii, która powalczy o finał Australian Open. W ubiegłym roku bardzo blisko finału była Iga Świątek, lecz niestety przegrała. Z kolei w latach 2014 i 2016 do półfinałów dochodziła Agnieszka Radwańska, lecz i jej nie udało się dotrzeć do najważniejszego meczu na turnieju.