Rafael Nadal już kiedyś grał z Mackenzie McDonaldem - było to podczas Roland Garros w 2020 roku. Wtedy hiszpański mistrz zmiażdżył Amerykanina 6-1,6-0,6-3. Czasy się jednak zmieniły. W jednym secie meczu tegorocznego Australian Open amerykański tenisista zdobył więcej gemów niż w całym tamtym meczu. Wygrał seta z Hiszpanem w imponującym stylu, po wielu kapitalnych wymianach. Rafael Nadal był chwilami bezradny i chociaż pojedynkował się z Amerykaninem dzielnie, ustępował mu. Gdy już wydawało się, że łapie oddech i rytm, McDonald potrafił porazić go precyzją, cierpliwością i nadzwyczajną skutecznością.

Wyglądało to kiepsko i wydawało się, że utykający wyraźnie i skrzywiony Hiszpan na australijski kort nie wróci. Bynajmniej, pojawił się niezłomnie przy burzy braw i mimo bólu podjął walkę. Grał już jednak sztywno, na stojąco i z kłopotami. Drugiego seta też przegrał i wyglądało na to, że tym razem pokona go kontuzja i upływ czasu.