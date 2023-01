Złe wieści dla Magdy Linette. Jej wtorkowy mecz został przełożony!

Magda Linette i Mayar Sherif były trzecim meczem dnia w rozpisce kortu numer 12. Przed nimi na nim wystąpili Daniel Galan i Jeremy Chardy - udało im się wznowić grę, a Kolumbijczyk wygrał 3:1. Drugim spotkaniem była rywalizacja Maxime'a Cressy'ego i Alberta Ramosa-Vinolasa. Amerykanin i Hiszpan także wrócili do akcji, ale stało się to dopiero około 12:30. Żeby możliwe było rozegranie meczu Polki z Egipcjanką, musiałyby one wyjść na kort maksymalnie o 13:00, co nie było już osiągalne.