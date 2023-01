Zirytowana Karolina Pliskova. Podczas meczu z Magdą Linette na Australian Open cisnęła rakietą w kąt

Linette bezlitośnie wykorzystywała słabości i błędy rywalki. Świetnie serwowała, dominowała na korcie i nieraz zagrywała piłki tak, że zmuszała Karolinę Pliskovą do sprawnego i błyskawicznego poruszania się po placu gry . Czeska tenisistka nie mogła sobie z tym poradzić. Z jej niezadowolonej miny trudno było nie odczytać sporej irytacji. W końcu dała upust emocjom i po przegranym pierwszym secie... złamała rakietę . To nie umknęło uwadze sędziego, który posłał jej ostrzeżenie.

Przed drugim setem rywalka Polki zeszła do szatni, by w odosobnieniu móc się uspokoić. To nieco pomogło, bo w drugiej odsłonie meczu zaprezentowała się lepiej, a już na pewno mniej nerwowo. Lecz ostatecznie to i tak Magda była górą.