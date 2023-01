Oliwy do ognia dolał ojciec, "Nole", Srdjan, który postanowił zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze zwolennikiem Putina. Mężczyzna musiał później tłumaczyć się ze swojego zachowania.

Novak Djoković - Stefanos Tsitsipas. SKRÓT MECZU. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Szef Australian Open skomentował kontrowersyjne zachowanie ojca Djokovicia. Jego słowa mogą zaskoczyć

Mimo że kibice domagali się ukarania ojca "Nole", to władze imprezy nie zdecydowały się na taki krok. Dyrektor AO stanął w obronie mężczyzny.

"To jest jego decyzja. Zostawimy tę decyzję jemu, niebawem będzie musiał złożyć oświadczenie. Nie naruszył przecież regulaminu turnieju. Jego zachowanie było niezamierzone i zgadzam się z nim, że nie chciał nikogo skrzywdzić" -powiedział Craig Tiley, cytowany przez "Tennis Up to Date".